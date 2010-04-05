Equity Tracker MT5

Telefonunuzu Uzaktan Ticaret Terminaline Dönüştürün

Equity Tracker MT5, her işlemi, risk olayını ve hesap hareketini gerçek zamanlı olarak Telegram veya Discord hesabınıza gönderen profesyonel bir izleme aracıdır.

Her birkaç dakikada bir telefonunuzu kontrol etmeyi bırakın. Gizli drawdown’lar için endişelenmeyin. EA hesabınızı sizin için otomatik olarak izlesin.

Bu EA işlem AÇMAZ, işlem KAPATMAZ ve pozisyon yönetmez. %100 güvenlidir ve yalnızca izleme amaçlıdır.

----------------------------------------

Trader’ların neden sevdiği

  • İşlemler, riskler ve hesap değişiklikleri için anında uyarılar
  • Heartbeat ile VPS çökmesi veya terminal donması tespiti
  • Birden fazla EA’yı tek grafikten izleme
  • Hafif, hızlı ve tüm ticaret sistemleriyle uyumlu

----------------------------------------

Prop Firm trader’ları için mükemmel

Challenge hesabınızı otomatik izleme ile koruyun:

  • Günlük Drawdown Uyarıları: Maksimum kayıp kuralını ihlal etmeden önce uyarı alın.
  • Kâr Hedefi Bildirimleri: 1. veya 2. aşamayı geçtiğinizi anında öğrenin.
  • Risk Gözetimi: EA’larınızın SL, lot ve prop firm risk kurallarına uyduğundan emin olun.

----------------------------------------

Çok Kanallı Bildirimler

  • Telegram + Discord: Bildirimleri tek bir platforma veya her ikisine birden gönderin.
  • Anlık Teslimat: Mesajlar WebRequest ile anında gönderilir.
  • Görsel Bağlam: İşlem ve risk olaylarına isteğe bağlı olarak grafik ekran görüntüleri ekleyin.

----------------------------------------

Risk ve Güvenlik İzleme

  • Özel Drawdown Uyarıları: Herhangi bir equity düşüş yüzdesinde uyarı alın.
  • Marjin Uyarıları: Serbest marjin kritik seviyeye düştüğünde bilgilendirilin.
  • Heartbeat İzleme: VPS’in çalıştığını doğrulamak için düzenli “Aktifim” mesajları alın.
    Heartbeat durursa, MT5'in donduğunu, çöktüğünü veya güç kaybettiğini anında bilirsiniz.

----------------------------------------

Otomatik Kâr Raporları

  • Saatlik / Günlük / Haftalık: Planlanmış PnL özetlerini otomatik alın.
  • Grafik Üst Katmanı: Günlük kârınızı grafiğin köşesinde görün.

----------------------------------------

Çıkış (Lansman) Fiyatı

Mevcut Fiyat: 59 USD (Sınırlı lansman teklifi)

İlk 20 satıştan sonra fiyat 79 USD olacaktır. Ömür boyu lisansınızı şimdi güvenceye alın.

----------------------------------------

Hızlı Kurulum (2 Dakika)

1. Telegram

  • @BotFather ile bir bot oluşturun
  • Bot Token’ınızı kopyalayın
  • Botunuza herhangi bir mesaj gönderin
  • Şu adrese gidin:
    https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates
  • Sayfadan Chat ID’nizi kopyalayın
  • EA’ye Token + Chat ID’yi yapıştırın

2. Discord

  • Kanalınızda bir Webhook oluşturun
  • Webhook URL’sini EA’ye yapıştırın

3. WebRequest’i Etkinleştirin

----------------------------------------

Sık Sorulan Sorular

EA işlem açıyor mu?
Hayır. Sadece izleme ve bildirim gönderme görevini yapar.

Diğer EA’larla birlikte çalışır mı?
Evet. Sembol veya zaman dilimi ne olursa olsun tüm hesabı izler.

VPS gerekli mi?
7/24 uyarı istiyorsanız önerilir, ancak zorunlu değildir.

Ağır bir EA mı?
Hayır. Son derece hafiftir. Düşük sistemlerde ekran görüntüleri devre dışı bırakılabilir.

----------------------------------------

Trading’inizin Kontrolünü Elinize Alın

Artık hiçbir işlem olayını kaçırmayın. VPS çöküşleri de artık fark edilmeden geçmeyecek.

Ücretsiz demo sürümünü indirin ve gerçek zamanlı uyarıları deneyimleyin.

