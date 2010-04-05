Transformez votre téléphone en terminal de trading à distance 📱

Equity Tracker MT5 est un outil professionnel de surveillance qui envoie en temps réel des notifications sur chaque trade, chaque événement de risque et chaque mouvement du compte directement vers votre Telegram ou Discord.

Plus besoin de vérifier votre téléphone toutes les deux minutes. Plus d’inquiétude concernant les drawdowns cachés. L’EA surveille automatiquement votre compte pour vous.

Cet EA n’ouvre, ne ferme et ne gère AUCUNE position. Il est 100 % sécurisé et uniquement destiné au monitoring.

----------------------------------------

Pourquoi les traders l’adorent

Alertes instantanées sur les trades, les risques et les mouvements du compte

Détection des crashs VPS ou des blocages du terminal grâce au Heartbeat

Surveille plusieurs EA depuis un seul graphique

Léger, rapide et compatible avec tous les systèmes de trading

----------------------------------------

Parfait pour les traders de Prop Firms

Protégez votre compte de challenge grâce à une surveillance automatisée :

Alerte de drawdown quotidien : Soyez averti avant de violer les limites de perte.

Soyez averti avant de violer les limites de perte. Alerte d’objectif de profit : Sachez immédiatement quand vous avez passé la Phase 1 ou la Phase 2.

Sachez immédiatement quand vous avez passé la Phase 1 ou la Phase 2. Surveillance du risque : Vérifie que vos EA respectent SL, taille de lot et paramètres des Prop Firms.

----------------------------------------

Notifications multi-canaux

Telegram + Discord : Envoyez les alertes sur l’une ou l’autre plateforme — ou sur les deux en même temps.

Envoyez les alertes sur l’une ou l’autre plateforme — ou sur les deux en même temps. Livraison instantanée : Messages envoyés immédiatement via WebRequest.

Messages envoyés immédiatement via WebRequest. Contexte visuel : Possibilité d’ajouter des captures d’écran du graphique pour les événements importants.

----------------------------------------

Surveillance du risque et de la sécurité

Alertes de drawdown personnalisées : Recevez une notification pour toute baisse d’equity selon votre seuil.

Recevez une notification pour toute baisse d’equity selon votre seuil. Avertissements de marge : Restez protégé lorsque la marge libre atteint un niveau critique.

Restez protégé lorsque la marge libre atteint un niveau critique. Heartbeat : Messages périodiques “Je suis actif” confirmant le fonctionnement de votre VPS.

Si les heartbeats cessent, vous savez immédiatement que MT5 a crashé, gelé ou a perdu l’alimentation.

----------------------------------------

Rapports automatiques de profit

Chaque heure / quotidien / hebdomadaire : Recevez automatiquement les bilans PnL.

Recevez automatiquement les bilans PnL. Overlay graphique : Affichez le profit du jour dans un coin du graphique.

----------------------------------------

Prix de lancement

Prix actuel : 59 USD (offre de lancement limitée)

Après les premières 20 ventes, le prix passera à 79 USD. Profitez maintenant de votre licence à vie.

----------------------------------------

Installation rapide (2 minutes)

1. Telegram

Créez un bot via @BotFather

Copiez votre Bot Token

Envoyez n’importe quel message à votre bot

Visitez :

https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates

https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates Relevez votre Chat ID affiché sur la page

affiché sur la page Collez le Token + Chat ID dans l’EA

2. Discord

Créez un Webhook dans votre canal

dans votre canal Collez l’URL du Webhook dans l’EA

3. Activez les WebRequests

MT5 → Outils → Options → Experts

Activez : « Autoriser WebRequest pour les URL listées »

Ajoutez : https://api.telegram.org https://discord.com



----------------------------------------

FAQ — Questions fréquentes

L’EA ouvre-t-il des positions ?

Non. Il se contente de surveiller et d’envoyer des alertes.

Fonctionne-t-il avec d’autres EAs ?

Oui. Il surveille l’ensemble du compte, quel que soit le symbole ou l’unité de temps.

Ai-je besoin d’un VPS ?

Recommandé pour une surveillance 24/7, mais pas obligatoire.

Est-il lourd ?

Non. Il est extrêmement léger. Les captures peuvent être désactivées sur les machines plus faibles.

----------------------------------------

Reprenez le contrôle de votre trading

Ne manquez plus jamais un événement important. Ne laissez plus un crash VPS passer inaperçu.

Téléchargez la version démo gratuite et testez les alertes en temps réel.