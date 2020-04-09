Transforme seu celular em um terminal de trading remoto

Equity Tracker MT5 é uma ferramenta profissional de monitoramento que envia notificações em tempo real sobre cada operação, evento de risco e mudança na conta diretamente para o seu Telegram ou Discord.

Pare de checar o celular a cada poucos minutos. Pare de se preocupar com drawdown oculto. Deixe o EA monitorar sua conta automaticamente.

Este EA NÃO abre, fecha ou gerencia operações. Ele é 100% seguro e destinado somente ao monitoramento.

----------------------------------------

Por que os traders adoram

Alertas instantâneos sobre operações, riscos e mudanças na conta

Detecta travamentos do VPS ou congelamentos do terminal com o Heartbeat

Monitore vários EAs — tudo a partir de um único gráfico

Leve, rápido e seguro para qualquer sistema de trading

----------------------------------------

Perfeito para traders de Prop Firm

Proteja sua conta de challenge com monitoramento automatizado:

Alertas de drawdown diário: Seja avisado antes de violar as regras de perda máxima.

Seja avisado antes de violar as regras de perda máxima. Notificações de meta de lucro: Saiba imediatamente quando você passar a Fase 1 ou Fase 2.

Saiba imediatamente quando você passar a Fase 1 ou Fase 2. Vigilância de risco: Garanta que seus EAs respeitem SL, tamanho de lote e parâmetros de risco da prop firm.

----------------------------------------

Notificações multicanal

Telegram + Discord: Envie alertas para uma plataforma — ou para ambas ao mesmo tempo.

Envie alertas para uma plataforma — ou para ambas ao mesmo tempo. Entrega instantânea: Mensagens enviadas imediatamente via WebRequest.

Mensagens enviadas imediatamente via WebRequest. Contexto visual: Opcionalmente anexe capturas de tela do gráfico em eventos de operação e risco.

----------------------------------------

Monitoramento de risco e segurança

Alertas personalizados de drawdown: Seja notificado com qualquer porcentagem de queda do equity.

Seja notificado com qualquer porcentagem de queda do equity. Avisos de margem: Proteja-se quando a margem livre chegar a níveis críticos.

Proteja-se quando a margem livre chegar a níveis críticos. Monitor Heartbeat: Receba mensagens periódicas de “Estou ativo” confirmando que seu VPS está funcionando.

Se os heartbeats pararem, você saberá imediatamente que o MT5 travou, caiu ou perdeu energia.

----------------------------------------

Relatórios automáticos de lucro

Por hora / diário / semanal: Receba relatórios automatizados de PnL.

Receba relatórios automatizados de PnL. Overlay no gráfico: Veja o lucro do dia diretamente no canto do gráfico.

----------------------------------------

Preço de lançamento

Preço atual: US$ 59 (Oferta de lançamento limitada)

Após as primeiras 20 vendas, o preço aumentará para US$ 79. Garanta sua licença vitalícia agora.

----------------------------------------

Configuração rápida (2 minutos)

1. Telegram

Crie um bot usando o @BotFather

Copie o seu Bot Token

Envie qualquer mensagem para o seu bot

Acesse:

https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates

https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates Copie o seu Chat ID da página

da página Cole o Token + Chat ID no EA

2. Discord

Crie um Webhook dentro do seu canal

dentro do seu canal Cole a URL do Webhook no EA

3. Ative o WebRequest

MT5 → Ferramentas → Opções → Consultores

Ative: “Permitir WebRequest para as URLs listadas”

Adicione: https://api.telegram.org https://discord.com



----------------------------------------

Perguntas frequentes

O EA abre operações?

Não. Ele apenas monitora e envia alertas.

Funciona com outros EAs?

Sim. Ele monitora toda a conta, independentemente do símbolo ou timeframe.

Preciso de um VPS?

Recomendado para alertas 24/7, mas não obrigatório.

É pesado?

Não. É extremamente leve. As capturas de tela podem ser desativadas em máquinas fracas.

----------------------------------------

Assuma o controle do seu trading

Nunca mais perca um evento importante. Nunca mais deixe um VPS travar sem perceber.

Baixe a versão demo grátis e experimente os alertas em tempo real.





Guia de ajuda aqui