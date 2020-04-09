Equity Tracker MT5
- Utilitários
- Carlos Oliveira
- Versão: 1.3
- Atualizado: 22 dezembro 2025
- Ativações: 10
Transforme seu celular em um terminal de trading remoto
Equity Tracker MT5 é uma ferramenta profissional de monitoramento que envia notificações em tempo real sobre cada operação, evento de risco e mudança na conta diretamente para o seu Telegram ou Discord.
Pare de checar o celular a cada poucos minutos. Pare de se preocupar com drawdown oculto. Deixe o EA monitorar sua conta automaticamente.
Este EA NÃO abre, fecha ou gerencia operações. Ele é 100% seguro e destinado somente ao monitoramento.
----------------------------------------
Por que os traders adoram
- Alertas instantâneos sobre operações, riscos e mudanças na conta
- Detecta travamentos do VPS ou congelamentos do terminal com o Heartbeat
- Monitore vários EAs — tudo a partir de um único gráfico
- Leve, rápido e seguro para qualquer sistema de trading
----------------------------------------
Perfeito para traders de Prop Firm
Proteja sua conta de challenge com monitoramento automatizado:
- Alertas de drawdown diário: Seja avisado antes de violar as regras de perda máxima.
- Notificações de meta de lucro: Saiba imediatamente quando você passar a Fase 1 ou Fase 2.
- Vigilância de risco: Garanta que seus EAs respeitem SL, tamanho de lote e parâmetros de risco da prop firm.
----------------------------------------
Notificações multicanal
- Telegram + Discord: Envie alertas para uma plataforma — ou para ambas ao mesmo tempo.
- Entrega instantânea: Mensagens enviadas imediatamente via WebRequest.
- Contexto visual: Opcionalmente anexe capturas de tela do gráfico em eventos de operação e risco.
----------------------------------------
Monitoramento de risco e segurança
- Alertas personalizados de drawdown: Seja notificado com qualquer porcentagem de queda do equity.
- Avisos de margem: Proteja-se quando a margem livre chegar a níveis críticos.
- Monitor Heartbeat: Receba mensagens periódicas de “Estou ativo” confirmando que seu VPS está funcionando.
Se os heartbeats pararem, você saberá imediatamente que o MT5 travou, caiu ou perdeu energia.
----------------------------------------
Relatórios automáticos de lucro
- Por hora / diário / semanal: Receba relatórios automatizados de PnL.
- Overlay no gráfico: Veja o lucro do dia diretamente no canto do gráfico.
----------------------------------------
Preço de lançamento
Preço atual: US$ 59 (Oferta de lançamento limitada)
Após as primeiras 20 vendas, o preço aumentará para US$ 79. Garanta sua licença vitalícia agora.
----------------------------------------
Configuração rápida (2 minutos)
1. Telegram
- Crie um bot usando o @BotFather
- Copie o seu Bot Token
- Envie qualquer mensagem para o seu bot
- Acesse:
https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates
- Copie o seu Chat ID da página
- Cole o Token + Chat ID no EA
2. Discord
- Crie um Webhook dentro do seu canal
- Cole a URL do Webhook no EA
3. Ative o WebRequest
- MT5 → Ferramentas → Opções → Consultores
- Ative: “Permitir WebRequest para as URLs listadas”
- Adicione:
----------------------------------------
Perguntas frequentes
O EA abre operações?
Não. Ele apenas monitora e envia alertas.
Funciona com outros EAs?
Sim. Ele monitora toda a conta, independentemente do símbolo ou timeframe.
Preciso de um VPS?
Recomendado para alertas 24/7, mas não obrigatório.
É pesado?
Não. É extremamente leve. As capturas de tela podem ser desativadas em máquinas fracas.
----------------------------------------
Assuma o controle do seu trading
Nunca mais perca um evento importante. Nunca mais deixe um VPS travar sem perceber.
Baixe a versão demo grátis e experimente os alertas em tempo real.