Equity Tracker MT5

Transforme seu celular em um terminal de trading remoto

Equity Tracker MT5 é uma ferramenta profissional de monitoramento que envia notificações em tempo real sobre cada operação, evento de risco e mudança na conta diretamente para o seu Telegram ou Discord.

Pare de checar o celular a cada poucos minutos. Pare de se preocupar com drawdown oculto. Deixe o EA monitorar sua conta automaticamente.

Este EA NÃO abre, fecha ou gerencia operações. Ele é 100% seguro e destinado somente ao monitoramento.

----------------------------------------

Por que os traders adoram

  • Alertas instantâneos sobre operações, riscos e mudanças na conta
  • Detecta travamentos do VPS ou congelamentos do terminal com o Heartbeat
  • Monitore vários EAs — tudo a partir de um único gráfico
  • Leve, rápido e seguro para qualquer sistema de trading

----------------------------------------

Perfeito para traders de Prop Firm

Proteja sua conta de challenge com monitoramento automatizado:

  • Alertas de drawdown diário: Seja avisado antes de violar as regras de perda máxima.
  • Notificações de meta de lucro: Saiba imediatamente quando você passar a Fase 1 ou Fase 2.
  • Vigilância de risco: Garanta que seus EAs respeitem SL, tamanho de lote e parâmetros de risco da prop firm.

----------------------------------------

Notificações multicanal

  • Telegram + Discord: Envie alertas para uma plataforma — ou para ambas ao mesmo tempo.
  • Entrega instantânea: Mensagens enviadas imediatamente via WebRequest.
  • Contexto visual: Opcionalmente anexe capturas de tela do gráfico em eventos de operação e risco.

----------------------------------------

Monitoramento de risco e segurança

  • Alertas personalizados de drawdown: Seja notificado com qualquer porcentagem de queda do equity.
  • Avisos de margem: Proteja-se quando a margem livre chegar a níveis críticos.
  • Monitor Heartbeat: Receba mensagens periódicas de “Estou ativo” confirmando que seu VPS está funcionando.
    Se os heartbeats pararem, você saberá imediatamente que o MT5 travou, caiu ou perdeu energia.

----------------------------------------

Relatórios automáticos de lucro

  • Por hora / diário / semanal: Receba relatórios automatizados de PnL.
  • Overlay no gráfico: Veja o lucro do dia diretamente no canto do gráfico.

----------------------------------------

Preço de lançamento

Preço atual: US$ 59 (Oferta de lançamento limitada)

Após as primeiras 20 vendas, o preço aumentará para US$ 79. Garanta sua licença vitalícia agora.

----------------------------------------

Configuração rápida (2 minutos)

1. Telegram

2. Discord

  • Crie um Webhook dentro do seu canal
  • Cole a URL do Webhook no EA

3. Ative o WebRequest

----------------------------------------

Perguntas frequentes

O EA abre operações?
Não. Ele apenas monitora e envia alertas.

Funciona com outros EAs?
Sim. Ele monitora toda a conta, independentemente do símbolo ou timeframe.

Preciso de um VPS?
Recomendado para alertas 24/7, mas não obrigatório.

É pesado?
Não. É extremamente leve. As capturas de tela podem ser desativadas em máquinas fracas.

----------------------------------------

Assuma o controle do seu trading

Nunca mais perca um evento importante. Nunca mais deixe um VPS travar sem perceber.

Baixe a versão demo grátis e experimente os alertas em tempo real.


Guia de ajuda aqui

