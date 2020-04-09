将你的手机变成远程交易终端

Equity Tracker MT5 是一款专业监控工具，可将每一笔交易、风险事件和账户变化的实时通知直接发送到你的 Telegram 或 Discord。

不再每隔几分钟就查看手机。不再担心隐藏回撤。让 EA 自动为你监控账户。

本 EA 不会开仓、平仓，也不会管理任何交易。它 100% 安全，仅用于监控。

----------------------------------------

为什么交易者喜欢它

实时推送交易、风险与账户变动通知

Heartbeat 功能可检测 VPS 崩溃或 MT5 卡死

同时监控多个 EA——全部集中在一个图表上

轻量、快速、稳定，适用于任何交易系统

----------------------------------------

完美适用于 Prop Firm 挑战赛交易者

用自动化监控保护你的挑战账户：

每日最大回撤提醒： 在违反规则之前提前预警。

在违反规则之前提前预警。 盈利目标提醒： 第一时间知道你通过了第 1 阶段或第 2 阶段。

第一时间知道你通过了第 1 阶段或第 2 阶段。 风险监管： 确保你的 EAs 遵守止损、手数和 Prop Firm 的风险要求。

----------------------------------------

多渠道通知

Telegram + Discord： 发送到任意平台，也可同时发送。

发送到任意平台，也可同时发送。 即时推送： 通过 WebRequest 秒级送达。

通过 WebRequest 秒级送达。 可视化信息： 可选择附带交易/风险事件的图表截图。

----------------------------------------

风险与安全监控

自定义回撤提醒： 按任意权益下降比例触发。

按任意权益下降比例触发。 保证金警告： 自由保证金达到危险水平时即时通知。

自由保证金达到危险水平时即时通知。 Heartbeat 心跳监控： 定时发送 “我正常运行” 的状态信息。

如果心跳停止，你将立即知道 VPS 是否掉线、崩溃或断电。

----------------------------------------

自动盈利报告

每小时 / 每日 / 每周： 自动推送收益总结。

自动推送收益总结。 图表叠加： 在图表角落显示当日盈利。

----------------------------------------

发布优惠价格

当前价格：$59 USD（限时优惠）

前 20 笔销售后，价格将上涨至 $79 USD。立即锁定你的终身授权。

----------------------------------------

快速设置（2 分钟）

1. Telegram

使用 @BotFather 创建机器人

创建机器人 复制你的 Bot Token

向你的机器人发送任意消息

访问：

https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates

https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates 从页面中复制你的 Chat ID

将 Token + Chat ID 填入 EA 设置

2. Discord

在频道中创建 Webhook

将 Webhook URL 填入 EA

3. 启用 WebRequest

MT5 → 工具 → 选项 → 专家

启用： “允许 WebRequest 访问以下 URL”

添加： https://api.telegram.org https://discord.com



----------------------------------------

常见问题

EA 会自动开仓吗？

不会。它只负责监控和发送通知。

它能监控其他 EA 吗？

可以。它监控整个账户，与图表或品种无关。

需要 VPS 吗？

建议用于 24/7 通知，但不是必须。

占资源多吗？

非常轻量。截图功能可在低配置设备上关闭。

----------------------------------------

掌控你的交易

再也不会错过任何交易事件。再也不会让 VPS 崩溃无人知晓。

立即下载免费试用版，体验实时通知。