Equity Tracker MT5
- 实用工具
- Carlos Oliveira
- 版本: 1.3
- 更新: 22 十二月 2025
- 激活: 10
将你的手机变成远程交易终端
Equity Tracker MT5 是一款专业监控工具，可将每一笔交易、风险事件和账户变化的实时通知直接发送到你的 Telegram 或 Discord。
不再每隔几分钟就查看手机。不再担心隐藏回撤。让 EA 自动为你监控账户。
本 EA 不会开仓、平仓，也不会管理任何交易。它 100% 安全，仅用于监控。
----------------------------------------
为什么交易者喜欢它
- 实时推送交易、风险与账户变动通知
- Heartbeat 功能可检测 VPS 崩溃或 MT5 卡死
- 同时监控多个 EA——全部集中在一个图表上
- 轻量、快速、稳定，适用于任何交易系统
----------------------------------------
完美适用于 Prop Firm 挑战赛交易者
用自动化监控保护你的挑战账户：
- 每日最大回撤提醒： 在违反规则之前提前预警。
- 盈利目标提醒： 第一时间知道你通过了第 1 阶段或第 2 阶段。
- 风险监管： 确保你的 EAs 遵守止损、手数和 Prop Firm 的风险要求。
----------------------------------------
多渠道通知
- Telegram + Discord： 发送到任意平台，也可同时发送。
- 即时推送： 通过 WebRequest 秒级送达。
- 可视化信息： 可选择附带交易/风险事件的图表截图。
----------------------------------------
风险与安全监控
- 自定义回撤提醒： 按任意权益下降比例触发。
- 保证金警告： 自由保证金达到危险水平时即时通知。
- Heartbeat 心跳监控： 定时发送 “我正常运行” 的状态信息。
如果心跳停止，你将立即知道 VPS 是否掉线、崩溃或断电。
----------------------------------------
自动盈利报告
- 每小时 / 每日 / 每周： 自动推送收益总结。
- 图表叠加： 在图表角落显示当日盈利。
----------------------------------------
发布优惠价格
当前价格：$59 USD（限时优惠）
前 20 笔销售后，价格将上涨至 $79 USD。立即锁定你的终身授权。
----------------------------------------
快速设置（2 分钟）
1. Telegram
- 使用 @BotFather 创建机器人
- 复制你的 Bot Token
- 向你的机器人发送任意消息
- 访问：
https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates
- 从页面中复制你的 Chat ID
- 将 Token + Chat ID 填入 EA 设置
2. Discord
- 在频道中创建 Webhook
- 将 Webhook URL 填入 EA
3. 启用 WebRequest
- MT5 → 工具 → 选项 → 专家
- 启用：“允许 WebRequest 访问以下 URL”
- 添加：
----------------------------------------
常见问题
EA 会自动开仓吗？
不会。它只负责监控和发送通知。
它能监控其他 EA 吗？
可以。它监控整个账户，与图表或品种无关。
需要 VPS 吗？
建议用于 24/7 通知，但不是必须。
占资源多吗？
非常轻量。截图功能可在低配置设备上关闭。
----------------------------------------
掌控你的交易
再也不会错过任何交易事件。再也不会让 VPS 崩溃无人知晓。
立即下载免费试用版，体验实时通知。