Equity Tracker MT5
- Utilità
- Carlos Oliveira
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Trasforma il tuo telefono in un terminale di trading remoto
Equity Tracker MT5 è uno strumento professionale di monitoraggio che invia notifiche in tempo reale su ogni operazione, evento di rischio e movimento del conto direttamente su Telegram o Discord.
Smetti di controllare il telefono ogni pochi minuti. Smetti di preoccuparti dei drawdown nascosti. Lascia che l’EA monitori automaticamente il tuo conto.
Questo EA NON apre, chiude o gestisce operazioni. È al 100% sicuro ed è esclusivamente dedicato al monitoraggio.
----------------------------------------
Perché i trader lo adorano
- Avvisi istantanei su operazioni, rischi e variazioni del conto
- Rileva crash del VPS o blocchi del terminale con il sistema Heartbeat
- Monitora più EA contemporaneamente da un unico grafico
- Leggero, veloce e sicuro per qualsiasi strategia di trading
----------------------------------------
Perfetto per i trader delle Prop Firm
Proteggi il tuo conto challenge con un monitoraggio automatico:
- Avvisi di drawdown giornaliero: Ricevi un alert prima di violare i limiti di perdita.
- Notifiche degli obiettivi di profitto: Scopri subito quando superi la Fase 1 o la Fase 2.
- Controllo del rischio: Verifica che i tuoi EA rispettino SL, dimensioni del lotto e i parametri di rischio della prop firm.
----------------------------------------
Notifiche multicanale
- Telegram + Discord: Invia avvisi su una piattaforma o su entrambe contemporaneamente.
- Consegna immediata: I messaggi vengono inviati all’istante tramite WebRequest.
- Contesto visivo: Possibilità di allegare screenshot del grafico per operazioni ed eventi di rischio.
----------------------------------------
Monitoraggio di rischio e sicurezza
- Avvisi personalizzati di drawdown: Ricevi notifiche per qualsiasi percentuale di calo dell’equity.
- Avvisi di margine: Rimani al sicuro quando il margine libero raggiunge livelli critici.
- Monitor Heartbeat: Ricevi messaggi periodici “Sono attivo” per confermare che il VPS è online.
Se l’heartbeat si interrompe, sai immediatamente che MT5 si è bloccato, è crashato o ha perso alimentazione.
----------------------------------------
Report automatici dei profitti
- Ogni ora / ogni giorno / ogni settimana: Ricevi riepiloghi PnL programmati.
- Overlay sul grafico: Visualizza il profitto del giorno direttamente nell’angolo del grafico.
----------------------------------------
Prezzo di lancio
Prezzo attuale: 59 USD (Offerta di lancio limitata)
Dopo le prime 20 vendite, il prezzo aumenterà a 79 USD. Assicurati ora la tua licenza a vita.
----------------------------------------
Configurazione rapida (2 minuti)
1. Telegram
- Crea un bot con @BotFather
- Copia il tuo Bot Token
- Invia un messaggio qualsiasi al tuo bot
- Visita:
https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates
- Copia il tuo Chat ID dalla pagina
- Incolla Token + Chat ID nell’EA
2. Discord
- Crea un Webhook nel tuo canale
- Incolla l’URL del Webhook nell’EA
3. Abilita il WebRequest
- MT5 → Strumenti → Opzioni → Expert Advisors
- Attiva: “Consenti WebRequest per gli URL elencati”
- Aggiungi:
----------------------------------------
Domande frequenti
L’EA apre operazioni?
No. Si limita a monitorare e inviare avvisi.
Funziona insieme ad altri EA?
Sì. Monitora l’intero conto, indipendentemente dal simbolo o dal timeframe.
È necessario un VPS?
Consigliato per avere notifiche 24/7, ma non obbligatorio.
È pesante?
No. È estremamente leggero. Gli screenshot possono essere disattivati sui PC meno potenti.
----------------------------------------
Prendi il controllo del tuo trading
Non perdere mai più un evento importante. Non lasciare che un crash del VPS passi inosservato.
Scarica la versione demo gratuita e prova le notifiche in tempo reale.