Equity Tracker MT5

Trasforma il tuo telefono in un terminale di trading remoto

Equity Tracker MT5 è uno strumento professionale di monitoraggio che invia notifiche in tempo reale su ogni operazione, evento di rischio e movimento del conto direttamente su Telegram o Discord.

Smetti di controllare il telefono ogni pochi minuti. Smetti di preoccuparti dei drawdown nascosti. Lascia che l’EA monitori automaticamente il tuo conto.

Questo EA NON apre, chiude o gestisce operazioni. È al 100% sicuro ed è esclusivamente dedicato al monitoraggio.

----------------------------------------

Perché i trader lo adorano

  • Avvisi istantanei su operazioni, rischi e variazioni del conto
  • Rileva crash del VPS o blocchi del terminale con il sistema Heartbeat
  • Monitora più EA contemporaneamente da un unico grafico
  • Leggero, veloce e sicuro per qualsiasi strategia di trading

----------------------------------------

Perfetto per i trader delle Prop Firm

Proteggi il tuo conto challenge con un monitoraggio automatico:

  • Avvisi di drawdown giornaliero: Ricevi un alert prima di violare i limiti di perdita.
  • Notifiche degli obiettivi di profitto: Scopri subito quando superi la Fase 1 o la Fase 2.
  • Controllo del rischio: Verifica che i tuoi EA rispettino SL, dimensioni del lotto e i parametri di rischio della prop firm.

----------------------------------------

Notifiche multicanale

  • Telegram + Discord: Invia avvisi su una piattaforma o su entrambe contemporaneamente.
  • Consegna immediata: I messaggi vengono inviati all’istante tramite WebRequest.
  • Contesto visivo: Possibilità di allegare screenshot del grafico per operazioni ed eventi di rischio.

----------------------------------------

Monitoraggio di rischio e sicurezza

  • Avvisi personalizzati di drawdown: Ricevi notifiche per qualsiasi percentuale di calo dell’equity.
  • Avvisi di margine: Rimani al sicuro quando il margine libero raggiunge livelli critici.
  • Monitor Heartbeat: Ricevi messaggi periodici “Sono attivo” per confermare che il VPS è online.
    Se l’heartbeat si interrompe, sai immediatamente che MT5 si è bloccato, è crashato o ha perso alimentazione.

----------------------------------------

Report automatici dei profitti

  • Ogni ora / ogni giorno / ogni settimana: Ricevi riepiloghi PnL programmati.
  • Overlay sul grafico: Visualizza il profitto del giorno direttamente nell’angolo del grafico.

----------------------------------------

Prezzo di lancio

Prezzo attuale: 59 USD (Offerta di lancio limitata)

Dopo le prime 20 vendite, il prezzo aumenterà a 79 USD. Assicurati ora la tua licenza a vita.

----------------------------------------

Configurazione rapida (2 minuti)

1. Telegram

2. Discord

  • Crea un Webhook nel tuo canale
  • Incolla l’URL del Webhook nell’EA

3. Abilita il WebRequest

----------------------------------------

Domande frequenti

L’EA apre operazioni?
No. Si limita a monitorare e inviare avvisi.

Funziona insieme ad altri EA?
Sì. Monitora l’intero conto, indipendentemente dal simbolo o dal timeframe.

È necessario un VPS?
Consigliato per avere notifiche 24/7, ma non obbligatorio.

È pesante?
No. È estremamente leggero. Gli screenshot possono essere disattivati sui PC meno potenti.

----------------------------------------

Prendi il controllo del tuo trading

Non perdere mai più un evento importante. Non lasciare che un crash del VPS passi inosservato.

Scarica la versione demo gratuita e prova le notifiche in tempo reale.

