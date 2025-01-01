GetData

시작 위치 및 번호별로 시계열 버퍼에서 데이터를 가져옵니다.

int GetData(

int start_pos,

int count,

double& buffer

) const

Parameters

start_pos

[in] 시계열 버퍼의 시작 위치.

count

[in] 시계열 버퍼 요소 수.

buffer

[in] 데이터 저장소 배열 참조.

Return Value

>=0 - 성공, -1 - 데이터를 받을 수 없음.

GetData

시작 시간 및 번호로 시계열 버퍼에서 데이터를 가져옵니다.

int GetData(

datetime start_time,

int count,

double& buffer

) const

Parameters

start_time

[in] 시계열 버퍼 초기 요소의 시간.

count

[in] 시계열 버퍼 요소 수.

buffer

[in] 데이터 저장소 배열 참조.

Return Value

>=0 - 성공, -1 - 데이터를 받을 수 없음.

GetData

시작 및 중지 시간을 기준으로 시계열 버퍼에서 데이터를 가져옵니다.

int GetData(

datetime start_time,

datetime stop_time,

double& buffer

) const

Parameters

start_time

[in] 시계열 버퍼 초기 요소의 시간.

stop_time

[in] 시계열 버퍼 마지막 요소의 시간.

buffer

[in] 데이터 저장소 배열 참조.

Return Value

>=0 - 성공, -1 - 데이터를 받을 수 없음.