GetData

시작 위치 및 요소 수별로 시계열의 요소를 가져옵니다.

int  GetData(
   int   start_pos,     // 위치
   int   count,         // 숫자
   double& buffer       // 배열
   ) const

Parameters

start_pos

[in]  시계열 버퍼의 시작 위치.

count

[in]  시계열 버퍼 요소 수.

buffer

[in]  데이터 저장소 배열 참조.

Return Value

>=0 - 성공, -1 - 데이터를 받을 수 없음.

GetData

시작 시간 및 번호로 시계열 버퍼에서 데이터를 가져옵니다.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // 시작 시간
   int       count,          // 수
   double&     buffer        // 배열
   ) const

Parameters

start_time

[in]  시계열 버퍼 초기 요소의 시간.

count

[in]  시계열 버퍼 요소 수.

buffer

[in]  데이터 저장소 배열 참조.

Return Value

>=0 - 성공, -1 - 데이터를 받을 수 없음.

GetData

시작 및 중지 시간을 기준으로 시계열 버퍼에서 데이터를 가져옵니다.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // 시작 시간
   datetime  stop_time,      // 정지 시간
   double&   buffer          // 배열
   ) const

Parameters

start_time

[in]  시계열 버퍼 초기 요소의 시간.

stop_time

[in]  시계열 버퍼 마지막 요소의 시간.

buffer

[in]  데이터 저장소 배열 참조

Return Value

>=0 - 성공, -1 - 데이터를 받을 수 없음.