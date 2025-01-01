MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標オシレーター
- CiATR
- CiBearsPower
- CiBullsPower
- CiCCI
- CiChaikin
- CiDeMarker
- CiForce
- CiMACD
- CiMomentum
- CiOsMA
- CiRSI
- CiRVI
- CiStochastic
- CiTriX
- CiWPR
Oscillator Classes
이 챕터 그룹에는 MQL5 표준 라이브러리의 해당 구성 요소에 대한 설명과 함께 오실레이터 클래스의 기술 세부 정보가 포함되어 있습니다.
|
클래스/그룹
|
Description
|
평균 실제 범위
|
Bears Power
|
Bulls Power
|
물품 채널 색인
|
Chaikin Oscillator
|
DeMarker
|
Force Index
|
이동 평균 수렴-분산
|
Momentum
|
오실레이터 이동 평균 (MACD 히스토그램)
|
상대적 강세 지수
|
상대적 활력 지수
|
확률적 오실레이터
|
윌리엄스 백분율 범위
|
삼중 지수 이동 평균 오실레이터