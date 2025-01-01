문서화섹션
MQL5 리ファ레ン스標準ライブラリ指標オシレーター 

Oscillator Classes

이 챕터 그룹에는 MQL5 표준 라이브러리의 해당 구성 요소에 대한 설명과 함께 오실레이터 클래스의 기술 세부 정보가 포함되어 있습니다.

클래스/그룹

Description

CiATR

평균 실제 범위

CiBearsPower

Bears Power

CiBullsPower

Bulls Power

CiCCI

물품 채널 색인

CiChaikin

Chaikin Oscillator

CiDeMarker

DeMarker

CiForce

Force Index

CiMACD

이동 평균 수렴-분산

CiMomentum

Momentum

CiOsMA

오실레이터 이동 평균 (MACD 히스토그램)

CiRSI

상대적 강세 지수

CiRVI

상대적 활력 지수

CiStochastic

확률적 오실레이터

CiWPR

윌리엄스 백분율 범위

CiTriX

삼중 지수 이동 평균 오실레이터