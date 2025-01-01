- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
CArrayDouble
CArrayDouble 클래스는 이중 변수의 동적 배열 클래스입니다.
Description
CArrayDouble 클래스는 이중 변수의 동적 배열로 작업할 수 있는 기능을 제공합니다. 클래스를 사용하면 배열 요소를 추가/삽입/삭제하고, 배열 정렬을 수행하고, 정렬된 배열에서 검색할 수 있습니다. 또한 파일로 작업하는 방법도 구현되었습니다.
Declaration
|
class CArrayDouble : public CArray
Title
|
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
|
상속 계층
CArrayDouble
직계 종속
그룹별 클래스 메서드
|
Attributes
|
|
비교 허용오차 설정
|
메모리 컨트롤
|
|
메모리를 할당하여 배열 크기를 늘립니다
|
배열의 새(작은) 크기를 설정합니다
|
전체 메모리 릴리스로 배열을 지웁니다
|
메서드 추가
|
|
배열 끝에 요소를 추가합니다
|
한 배열의 요소를 다른 배열의 끝에 추가합니다
|
한 배열의 요소를 다른 배열의 끝에 추가합니다
|
요소를 배열의 지정된 위치에 삽입합니다
|
지정된 위치에서 다른 배열의 배열 요소에 삽입합니다
|
지정된 위치에서 다른 배열의 배열 요소에 삽입합니다
|
한 배열의 요소를 다른 배열로 복사합니다
|
한 배열의 요소를 다른 배열로 복사합니다
|
메서드 업데이트
|
|
지정된 배열 위치에서 요소를 변경합니다
|
배열의 지정된 위치에서 지정된 오프셋으로 요소를 이동합니다
|
메서드 삭제
|
|
지정된 배열 위치에서 요소를 제거합니다
|
지정된 배열 위치에서 요소 그룹을 삭제합니다
|
메서드 액세스
|
|
지정된 배열 위치에서 요소를 가져옵니다
|
메서드 비교
|
|
배열을 다른 배열과 비교합니다
|
배열을 다른 배열과 비교합니다
|
최소/최대 찾기
|
|
지정된 범위에서 가장 낮은 값 색인을 가져옵니다
|
지정된 범위에서 가장 높은 값 색인을 가져옵니다
|
정렬된 배열 작업
|
|
정렬된 배열에 요소를 삽입합니다
|
정렬된 배열에서 샘플과 동일한 요소를 검색합니다
|
정렬된 배열에서 샘플 값을 초과하는 값을 가진 요소를 검색합니다
|
정렬된 배열에서 샘플 값보다 작은 값을 가진 요소를 검색합니다
|
정렬된 배열에서 샘플 값보다 크거나 같은 값을 가진 요소를 검색합니다
|
정렬된 배열에서 샘플 값보다 작거나 같은 값을 가진 요소를 검색합니다
|
정렬된 배열에서 샘플과 동일한 첫 번째 요소를 검색합니다
|
정렬된 배열에서 샘플과 동일한 마지막 요소를 검색합니다
|
배열에서 샘플과 동일한 요소를 검색합니다
|
Input/output
|
|
virtual Save
|
데이터 배열을 파일에 저장합니다
|
virtual Load
|
파일에서 데이터 배열을 로드합니다
|
virtual Type
|
배열의 유형 식별자를 가져옵니다
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort