- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
At
지정된 배열 위치에서 요소를 가져옵니다.
|
double At(
Parameters
pos
[in] 배열에서 원하는 요소의 위치.
Return Value
성공시 요소의 값, 존재하지 않는 위치에서 요소를 가져오려는 시도가 있었을 시(최근 오류 코드가 ERR_OUT_OF_RANGE) - DBL_MAX.
Note
물론 DBL_MAX는 배열 요소의 유효한 값일 수 있습니다. 따라서 이러한 값을 받은 후에는 항상 마지막 에러 코드를 확인해야 합니다.
예제:
|
//--- CArrayDouble::At(int) 예제