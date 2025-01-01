문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayDoubleMinimum 

Minimum

지정된 범위에서 배열의 가장 낮은 요소에 대한 색인을 가져옵니다.

int  Minimum(
   int  start,     // 시작 인덱스
   int  count      // 요소 수
   ) const

Parameters

start

[in]  검색 범위의 시작 인덱스.

count

[in]  검색 범위 크기(요소 수).

Return Value

지정한 범위에서 가장 낮은 요소의 인덱스.