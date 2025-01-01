문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayDoubleUpdate 

Update

지정된 배열 위치에서 요소를 변경합니다.

bool  Update(
   int     pos,         // 위치
   double  element      // 값
   )

Parameters

pos

[in] 배열에서 변경할 요소의 위치

element

[in]  요소의 새 값.

Return Value

성공시 true, 요소 변경 불가시 false.

예제:

//--- CArrayDouble::Update(int,double) 예제
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 배열 요소 추가
   //--- . . .
   //--- 요소 업데이트
   if(!array.Update(0,100.0))
     {
      printf("업데이트 오류");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }