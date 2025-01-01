- Delta
Shift
배열의 지정된 위치에서 지정된 오프셋으로 항목을 이동합니다.
bool Shift(
Parameters
pos
[in] 배열에서 이동된 요소의 위치
shift
[in] 이동 값(양수 및 음수 모두).
Return Value
성공적이면 true, 요소를 이동할 수 없으면 false.
예제:
//--- CArrayDouble::Shift(int,int) 예제