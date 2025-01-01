문서화섹션
배열 유형 식별자를 가져옵니다.

virtual int  Type() const

Return Value

배열 유형 식별자(CArrayDouble - 87용).

예제:

//--- CArrayDouble::Type() 예제
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 배열 유형 가져오기
   int type=array.Type();
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }