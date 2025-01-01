문서화섹션
CompareArray

배열을 다른 배열과 비교합니다.

bool  CompareArray(
   const double&  src[]      // 소스 배열
   ) const

Parameters

src[]

[in] 비교를 위한 요소의 소스로 사용되는 배열에 대한 참조.

Return Value

배열이 같을 시 true, 배열이 같지 않을 시 false.

예제:

//--- CArrayDouble::CompareArray(const double &[]) 예제
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
double src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 다른 배열과 비교
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }
