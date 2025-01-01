- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Resize
배열의 새(작은) 크기를 설정합니다.
bool Resize(
Parameters
size
[in] 배열의 새 크기.
Return Value
성공적이면 true, 크기를 0보다 작게 설정하려는 시도가 있을 경우 false.
Note
배열의 크기를 변경하면 메모리를 최적으로 사용할 수 있습니다. 정량보다 과도한 요소는 손실됩니다. 메모리 파편화를 줄이기 위해 Step(int) 메서드로 이전에 결정된 단계 또는 기본 단계인 16에 따라 배열 크기가 변경됩니다.
예제:
//--- CArrayDouble::Resize(int) 예제