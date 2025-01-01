문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayDoubleDelta 

Delta

비교 허용오차를 설정합니다.

void  Delta(
   double  delta      // 허용오차
   )

Parameters

delta

[in]  비교 허용오차의 새 값.

Return Value

No

Note

비교 허용 오차는 검색에 사용됩니다. 값의 차이가 허용오차보다 작거나 같으면 같은 것으로 간주됩니다. 기본 허용오차 값은 0.0입니다.

예제:

//--- CArrayDouble::Delta(double) 예제
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("객체 생성 오류");
      return;
     }
   //--- 비교 변화량 설정
   array.Delta(0.001);
   //--- 배열 사용
   //--- . . .
   //--- 배열 삭제
   delete array;
  }