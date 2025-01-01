문서화섹션
CHashSet<T>

CHashSet<T>는 ISet<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스.

설명

CHashSet<T> 클래스는 각 값의 필요한 고유성을 가진 T 유형의 순서가 없는 동적 데이터 집합의 구현입니다. 이 클래스는 집합의 결합 및 교차점, 엄격하지 않은 하위 집합의 정의 등과 같은 집합 및 관련 연산을 사용하여 기본 메서드를 제공합니다.

선언

   template<typename T>
   class CHashSet : public ISet<T>

헤더

   #include <Generic\HashSet.mqh>

상속 계층

  ICollection

      ISet

          CHashSet

클래스 메서드

메서드

설명

Add

집합에 요소를 추가

Count

집합의 요소 수를 반환

Comparer

집합에 지정된 값의 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정

Contains

집합을 구성하는 데 IEqualityComparer<T> 인터페이스에 대한 포인터를 반환

TrimExcess

세트의 용량을 실제 요소 수로 설정하여 사용하지 않는 메모리를 확보

CopyTo

집합의 모든 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 지정된 배열로 복사

Clear

집합에서 모든 요소를 제거

Remove

집합에서 지정한 요소를 제거

ExceptWith

현재 컬렉션과 통과된 컬랙션(배열) 간의 차이 연산을 생성

IntersectWith

현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열)의 교차점 연산을 생성

SymmetricExceptWith

현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열) 간의 대칭 차이 연산을 생성

UnionWith

현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열)의 결합을 생성

IsProperSubsetOf

현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 적절한 부분 집합인지 여부를 결정

IsProperSupersetOf

현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 적절한 상위 집합인지 여부를 결정

IsSubsetOf

현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 하위 집합인지 여부를 결정

IsSupersetOf

현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 상위 집합인지 여부를 결정

Overlaps

현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열과 겹치는지 여부를 결정

SetEquals

현재 집합에 지정된 컬렉션 또는 배열의 모든 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정
Add