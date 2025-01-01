- Add
CHashSet<T>
CHashSet<T>는 ISet<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스.
설명
CHashSet<T> 클래스는 각 값의 필요한 고유성을 가진 T 유형의 순서가 없는 동적 데이터 집합의 구현입니다. 이 클래스는 집합의 결합 및 교차점, 엄격하지 않은 하위 집합의 정의 등과 같은 집합 및 관련 연산을 사용하여 기본 메서드를 제공합니다.
선언
|
template<typename T>
헤더
|
#include <Generic\HashSet.mqh>
|
상속 계층
CHashSet
클래스 메서드
|
메서드
|
설명
|
집합에 요소를 추가
|
집합의 요소 수를 반환
|
집합에 지정된 값의 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정
|
집합을 구성하는 데 IEqualityComparer<T> 인터페이스에 대한 포인터를 반환
|
세트의 용량을 실제 요소 수로 설정하여 사용하지 않는 메모리를 확보
|
집합의 모든 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 지정된 배열로 복사
|
집합에서 모든 요소를 제거
|
집합에서 지정한 요소를 제거
|
현재 컬렉션과 통과된 컬랙션(배열) 간의 차이 연산을 생성
|
현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열)의 교차점 연산을 생성
|
현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열) 간의 대칭 차이 연산을 생성
|
현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열)의 결합을 생성
|
현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 적절한 부분 집합인지 여부를 결정
|
현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 적절한 상위 집합인지 여부를 결정
|
현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 하위 집합인지 여부를 결정
|
현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 상위 집합인지 여부를 결정
|
현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열과 겹치는지 여부를 결정
|
현재 집합에 지정된 컬렉션 또는 배열의 모든 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정