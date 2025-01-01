CHashSet<T>

CHashSet<T>는 ISet<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스.

설명

CHashSet<T> 클래스는 각 값의 필요한 고유성을 가진 T 유형의 순서가 없는 동적 데이터 집합의 구현입니다. 이 클래스는 집합의 결합 및 교차점, 엄격하지 않은 하위 집합의 정의 등과 같은 집합 및 관련 연산을 사용하여 기본 메서드를 제공합니다.

선언

template<typename T>

class CHashSet : public ISet<T>

헤더

#include <Generic\HashSet.mqh>

상속 계층 ICollection ISet CHashSet

클래스 메서드