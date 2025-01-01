CLinkedList<T>

CLinkedList<T>는 ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클레스 interface.

설명

CLinkedList<T> 클래스는 T 유형의 동적 이중 링크 데이터 목록을 구현한 것입니다. 이 클래스는 추가, 삭제, 검색 요소 등과 같이 이중으로 연결된 목록에서 작업할 수 있는 기본 방법을 제공합니다.

선언

template<typename T>

class CLinkedList : public ICollection<T>

헤더

#include <Generic\LinkedList.mqh>

상속 계층 ICollection CLinkedList

클래스 메서드