CLinkedList<T>
CLinkedList<T>는 ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클레스 interface.
설명
CLinkedList<T> 클래스는 T 유형의 동적 이중 링크 데이터 목록을 구현한 것입니다. 이 클래스는 추가, 삭제, 검색 요소 등과 같이 이중으로 연결된 목록에서 작업할 수 있는 기본 방법을 제공합니다.
선언
|
template<typename T>
헤더
|
#include <Generic\LinkedList.mqh>
|
상속 계층
CLinkedList
클래스 메서드
|
메서드
|
설명
|
링크된 목록에 요소를 추가
|
링크된 목록에서 지정된 노드 뒤에 요소를 추가
|
링크된 목록에서 지정된 노드 앞에 요소를 추가
|
링크된 목록의 시작 부분에 요소를 추가
|
연결된 목록의 끝에 요소를 추가
|
링크된 목록의 요소 수를 반환
|
링크된 목록의 첫 번째 노드에 대한 포인터를 반환
|
링크된 목록의 첫 번째 노드에 대한 포인터를 반환
|
링크된 목록의 노드에 대한 포인터를 반환
|
링크된 목록에 지정된 값을 가진 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정
|
링크된 목록의 모든 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 지정된 배열로 복사
|
연결된 목록에서 모든 요소를 제거
|
링크된 목록에서 지정된 요소의 첫 번째 항목을 제거
|
링크된 목록의 첫 번째 요소를 제거
|
연결된 목록의 마지막 요소를 제거
|
링크된 목록에서 지정된 값의 첫 번째 발생 항목 검색
|
링크된 목록에서 지정된 값의 마지막 항목을 검색