문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCLinkedList<T> 

CLinkedList<T>

CLinkedList<T>는 ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클레스 interface.

설명

CLinkedList<T> 클래스는 T 유형의 동적 이중 링크 데이터 목록을 구현한 것입니다. 이 클래스는 추가, 삭제, 검색 요소 등과 같이 이중으로 연결된 목록에서 작업할 수 있는 기본 방법을 제공합니다.

선언

   template<typename T>
   class CLinkedList : public ICollection<T>

헤더

   #include <Generic\LinkedList.mqh>

상속 계층

  ICollection

      CLinkedList

클래스 메서드

메서드

설명

Add

링크된 목록에 요소를 추가

AddAfter

링크된 목록에서 지정된 노드 뒤에 요소를 추가

AddBefore

링크된 목록에서 지정된 노드 앞에 요소를 추가

AddFirst

링크된 목록의 시작 부분에 요소를 추가

AddLast

연결된 목록의 끝에 요소를 추가

Count

링크된 목록의 요소 수를 반환

Head

링크된 목록의 첫 번째 노드에 대한 포인터를 반환

First

링크된 목록의 첫 번째 노드에 대한 포인터를 반환

Last

링크된 목록의 노드에 대한 포인터를 반환

Contains

링크된 목록에 지정된 값을 가진 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정

CopyTo

링크된 목록의 모든 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 지정된 배열로 복사

Clear

연결된 목록에서 모든 요소를 제거

Remove

링크된 목록에서 지정된 요소의 첫 번째 항목을 제거

RemoveFirst

링크된 목록의 첫 번째 요소를 제거

RemoveLast

연결된 목록의 마지막 요소를 제거

Find

링크된 목록에서 지정된 값의 첫 번째 발생 항목 검색

FindLast

링크된 목록에서 지정된 값의 마지막 항목을 검색
Add