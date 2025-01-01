CQueue<T>

CQueue<T>는 ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스입니다.

설명

CQueue<T> 클래스는 FIFO (선입선출) 원칙에 따라 작동하는 대기열로 구성된 T 유형 데이터의 동적 컬렉션입니다.

선언

template<typename T>

class CQueue : public ICollection<T>

헤더

#include <Generic\Queue.mqh>

상속 계층 ICollection CQueue

클래스 메서드