MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCQueue<T>
CQueue<T>
CQueue<T>는 ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스입니다.
설명
CQueue<T> 클래스는 FIFO (선입선출) 원칙에 따라 작동하는 대기열로 구성된 T 유형 데이터의 동적 컬렉션입니다.
선언
|
template<typename T>
헤더
|
#include <Generic\Queue.mqh>
|
상속 계층
CQueue
클래스 메서드
|
메서드
|
설명
|
요소를 대기열에 추가
|
요소를 대기열에 추가
|
대기열에 있는 요소 수를 반환
|
대기열에 지정된 값의 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정
|
대기열의 용량을 실제 요소 수로 설정하여 사용하지 않는 메모리를 확보
|
대기열의 모든 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 지정된 배열로 복사
|
대기열에서 모든 요소를 제거
|
대기열에서 지정한 요소의 첫 번째 항목을 제거
|
시작 요소를 반환하고 대기열에서 제거
|
대기열에서 제거하지 않고 시작 요소를 반환