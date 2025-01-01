문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCQueue<T> 

CQueue<T>

CQueue<T>는 ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스입니다.

설명

CQueue<T> 클래스는 FIFO (선입선출) 원칙에 따라 작동하는 대기열로 구성된 T 유형 데이터의 동적 컬렉션입니다.

선언

   template<typename T>
   class CQueue : public ICollection<T>

헤더

   #include <Generic\Queue.mqh>

상속 계층

  ICollection

      CQueue

클래스 메서드

메서드

설명

Add

요소를 대기열에 추가

Enqueue

요소를 대기열에 추가

Count

대기열에 있는 요소 수를 반환

Contains

대기열에 지정된 값의 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정

TrimExcess

대기열의 용량을 실제 요소 수로 설정하여 사용하지 않는 메모리를 확보

CopyTo

대기열의 모든 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 지정된 배열로 복사

Clear

대기열에서 모든 요소를 제거

Remove

대기열에서 지정한 요소의 첫 번째 항목을 제거

Dequeue

시작 요소를 반환하고 대기열에서 제거

Peek

대기열에서 제거하지 않고 시작 요소를 반환
Add