ISet<T>

ISet<T>는 일반 데이터 집합을 구현하기 위한 인터페이스.

설명

ISet 인터페이스는 집합의 합집합과 교집합, 완전 및 비완전 부분집합 정의 등과 같은 집합과 관련된 기본 방법을 정의합니다.

선언

template<typename T>

interface ISet : public ICollection<T>

헤더

#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

상속 계층 ICollection ISet 직계 후손 CHashSet, CSortedSet

클래스 메서드