- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
ISet<T>
ISet<T>는 일반 데이터 집합을 구현하기 위한 인터페이스.
설명
ISet 인터페이스는 집합의 합집합과 교집합, 완전 및 비완전 부분집합 정의 등과 같은 집합과 관련된 기본 방법을 정의합니다.
선언
|
template<typename T>
헤더
|
#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>
|
상속 계층
ISet
직계 후손
클래스 메서드
|
메서드
|
설명
|
현재 컬렉션과 통과된 컬랙션(배열) 간의 차이 연산을 생성
|
현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열)의 교차점 연산을 생성
|
현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열) 간의 대칭 차이 연산을 생성
|
현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열)의 결합을 생성
|
현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 적절한 부분 집합인지 여부를 결정
|
현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 적절한 상위 집합인지 여부를 결정
|
현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 하위 집합인지 여부를 결정
|
현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 상위 집합인지 여부를 결정
|
현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열과 겹치는지 여부를 결정
|
현재 집합에 지정된 컬렉션 또는 배열의 모든 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정