ISet<T>

ISet<T>는 일반 데이터 집합을 구현하기 위한 인터페이스.

설명

ISet 인터페이스는 집합의 합집합과 교집합, 완전 및 비완전 부분집합 정의 등과 같은 집합과 관련된 기본 방법을 정의합니다.

선언

   template<typename T>
   interface ISet : public ICollection<T>

헤더

   #include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

상속 계층

  ICollection

      ISet

직계 후손

CHashSet, CSortedSet

클래스 메서드

메서드

설명

ExceptWith

현재 컬렉션과 통과된 컬랙션(배열) 간의 차이 연산을 생성

IntersectWith

현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열)의 교차점 연산을 생성

SymmetricExceptWith

현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열) 간의 대칭 차이 연산을 생성

UnionWith

현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열)의 결합을 생성

IsProperSubsetOf

현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 적절한 부분 집합인지 여부를 결정

IsProperSupersetOf

현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 적절한 상위 집합인지 여부를 결정

IsSubsetOf

현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 하위 집합인지 여부를 결정

IsSupersetOf

현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 상위 집합인지 여부를 결정

Overlaps

현재 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열과 겹치는지 여부를 결정

SetEquals

현재 집합에 지정된 컬렉션 또는 배열의 모든 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정