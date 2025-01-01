MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションIMap<TKey,TValue>
IMap<TKey, TValue>
IMap<TKey, TValue>는 키/값 페어의 일반 컬렉션을 구현하기 위한 인터페이스입니다.
설명
IMap<TKey, TValue> 인터페이스는 데이터가 키/값 페어로 저장된 컬렉션에 대해 작업하는 기본 방법을 정의합니다.
선언
|
template<typename TKey, typename TValue>
헤더
|
#include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>
|
상속 계층
IMap
직계 후손
클래스 메서드
|
메서드
|
설명
|
컬렉션에 키/값 페어를 추가하기
|
컬렉션에 지정된 키가 있는 키/값 테이블이 보함되어 있는지 여부를 결정
|
컬렉션에서 키/값 페어의 첫 번째 항목을 제거하기
|
집합에서 지정된 키를 가진 요소를 가져오기
|
지정된 키의 컬렉션에서 키/값 페어 값을 변경하기
|
지정된 인덱스에서 시작하여 컬렉션의 모든 키/값 페어를 지정된 배열로 복사하기