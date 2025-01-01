IMap<TKey, TValue>

IMap<TKey, TValue>는 키/값 페어의 일반 컬렉션을 구현하기 위한 인터페이스입니다.

설명

IMap<TKey, TValue> 인터페이스는 데이터가 키/값 페어로 저장된 컬렉션에 대해 작업하는 기본 방법을 정의합니다.

선언

template<typename TKey, typename TValue>

interface IMap : public ICollection<TKey>

헤더

#include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>

상속 계층 ICollection IMap 직계 후손 CHashMap, CSortedMap

클래스 메서드