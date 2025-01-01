CSortedMap<TKey,TValue>
CSortedMap<TKey,TValue>는 IMap<TKey,TValue> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스입니다.
설명
The CSortedMap<TKey,TValue> 클래스는 데이터를 키별로 정렬하고 키 고유성 요구사항을 고려하여 키/값 페어로 저장하는 동적 해시 테이블의 구현입니다. 이 클래스는 키별 값에 액세스하고 키/값 페어를 검색 및 삭제하는 등의 해시 테이블 관련 작업을 위한 기본 메서드를 제공합니다.
선언
|
template<typename TKey, typename TValue>
헤더
|
#include <Generic\SortedMap.mqh>
|
상속 계층
CSortedMap
클래스 메서드
|
메서드
|
설명
|
해시 테이블에 키/값 페어를 추가
|
정렬된 해시 테이블의 요소 수를 반환
|
정렬된 해시 테이블에 지정된 키/값 테이블이 포함되어 있는지 여부를 결정
|
정렬된 해시 테이블에 지정된 키가 있는 키/값 테이블이 포함되어 있는지 여부를 결정
|
정렬된 해시 테이블에 지정된 값의 키/값 테이블이 포함되어 있는지 여부를 결정
|
정렬된 해시 테이블을 구성하는 데 사용되는 IComparer<T> 인터페이스에 대한 포인터를 반환
|
정렬된 해시 테이블의 모든 키/값 페어를 지정된 인덱스에서 시작하여 지정된 배열로 복사
|
정렬된 해시 테이블에서 모든 요소를 제거
|
정렬된 해시 테이블에서 키/값 페어의 첫 번째 항목을 제거
|
정렬된 해시 테이블에서 지정된 키를 가진 요소를 가져오기
|
정렬된 해시 테이블에서 지정된 키로 키/값 페어를 변경