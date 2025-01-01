CSortedMap<TKey,TValue>

CSortedMap<TKey,TValue>는 IMap<TKey,TValue> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스입니다.

설명

The CSortedMap<TKey,TValue> 클래스는 데이터를 키별로 정렬하고 키 고유성 요구사항을 고려하여 키/값 페어로 저장하는 동적 해시 테이블의 구현입니다. 이 클래스는 키별 값에 액세스하고 키/값 페어를 검색 및 삭제하는 등의 해시 테이블 관련 작업을 위한 기본 메서드를 제공합니다.

선언

template<typename TKey, typename TValue>

class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

헤더

#include <Generic\SortedMap.mqh>

상속 계층 ICollection IMap CSortedMap

클래스 메서드