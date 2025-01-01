문서화섹션
CSortedMap<TKey,TValue>

CSortedMap<TKey,TValue>는 IMap<TKey,TValue> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스입니다.

설명

The CSortedMap<TKey,TValue> 클래스는 데이터를 키별로 정렬하고 키 고유성 요구사항을 고려하여 키/값 페어로 저장하는 동적 해시 테이블의 구현입니다. 이 클래스는 키별 값에 액세스하고 키/값 페어를 검색 및 삭제하는 등의 해시 테이블 관련 작업을 위한 기본 메서드를 제공합니다.

선언

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

헤더

   #include <Generic\SortedMap.mqh>

상속 계층

  ICollection

      IMap

          CSortedMap

클래스 메서드

메서드

설명

Add

해시 테이블에 키/값 페어를 추가

Count

정렬된 해시 테이블의 요소 수를 반환

Contains

정렬된 해시 테이블에 지정된 키/값 테이블이 포함되어 있는지 여부를 결정

ContainsKey

정렬된 해시 테이블에 지정된 키가 있는 키/값 테이블이 포함되어 있는지 여부를 결정

ContainsValue

정렬된 해시 테이블에 지정된 값의 키/값 테이블이 포함되어 있는지 여부를 결정

Comparer

정렬된 해시 테이블을 구성하는 데 사용되는 IComparer<T> 인터페이스에 대한 포인터를 반환

CopyTo

정렬된 해시 테이블의 모든 키/값 페어를 지정된 인덱스에서 시작하여 지정된 배열로 복사

Clear

정렬된 해시 테이블에서 모든 요소를 제거

Remove

정렬된 해시 테이블에서 키/값 페어의 첫 번째 항목을 제거

TryGetValue

정렬된 해시 테이블에서 지정된 키를 가진 요소를 가져오기

TrySetValue

정렬된 해시 테이블에서 지정된 키로 키/값 페어를 변경
Add