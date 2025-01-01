MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCRedBlackTree<T>
CRedBlackTree<T>
CRedBlackTree<T>는 ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스.
설명
CRedBlackTree<T> 클래스는 노드가 T 유형 데이터를 저장하는 동적 레드-블랙 트리의 구현입니다. 클래스는 레드-블랙 트리에서 작업하는 기본 메서드(예: 최대값 및 최소값 검색)를 제공합니다.
선언
|
template<typename T>
헤더
|
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
|
상속 계층
CRedBlackTree
클래스 메서드
|
메서드
|
설명
|
레드-블랙 트리에 요소를 추가
|
레드-블랙 트리의 루트에 대한 포인터를 반환
|
레드-블랙 트리의 요소 수를 반환
|
레드-블랙 트리에 지정된 값의 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정
|
레드-블랙 트리를 구성하는 데 사용되는 IComparer<T> 인터페이스에 대한 포인터를 반환
|
레드-블랙 트리의 최소 요소를 가져오기
|
레드-블랙 트리의 최대 요소를 가져오기
|
레드-블랙 트리의 모든 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 지정된 배열로 복사
|
레드-블랙 트리에서 모든 요소를 제거
|
레드-블랙 트리에서 지정한 요소의 발생을 제거
|
레드-블랙 트리에서 최소값의 요소를 제거
|
레드-블랙 트리에서 최대값의 요소를 제거
|
레드-블랙 트리에서 지정된 값의 발생을 검색
|
레드-블랙 트리에서 최대값의 요소를 검색
|
레드-블랙 트리에서 최소값의 요소를 검색