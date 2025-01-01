문서화섹션
CRedBlackTree<T>

CRedBlackTree<T>는 ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스.

설명

CRedBlackTree<T> 클래스는 노드가 T 유형 데이터를 저장하는 동적 레드-블랙 트리의 구현입니다. 클래스는 레드-블랙 트리에서 작업하는 기본 메서드(예: 최대값 및 최소값 검색)를 제공합니다.

선언

   template<typename T>
   class CRedBlackTree : public ICollection<T>

헤더

   #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

상속 계층

  ICollection

      CRedBlackTree

클래스 메서드

메서드

설명

Add

레드-블랙 트리에 요소를 추가

Root

레드-블랙 트리의 루트에 대한 포인터를 반환

Count

레드-블랙 트리의 요소 수를 반환

Contains

레드-블랙 트리에 지정된 값의 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정

Comparer

레드-블랙 트리를 구성하는 데 사용되는 IComparer<T> 인터페이스에 대한 포인터를 반환

TryGetMin

레드-블랙 트리의 최소 요소를 가져오기

TryGetMax

레드-블랙 트리의 최대 요소를 가져오기

CopyTo

레드-블랙 트리의 모든 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 지정된 배열로 복사

Clear

레드-블랙 트리에서 모든 요소를 제거

Remove

레드-블랙 트리에서 지정한 요소의 발생을 제거

RemoveMin

레드-블랙 트리에서 최소값의 요소를 제거

RemoveMax

레드-블랙 트리에서 최대값의 요소를 제거

Find

레드-블랙 트리에서 지정된 값의 발생을 검색

FindMax

레드-블랙 트리에서 최대값의 요소를 검색

FindMin

레드-블랙 트리에서 최소값의 요소를 검색
Add