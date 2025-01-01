CRedBlackTree<T>

CRedBlackTree<T>는 ICollection<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스.

설명

CRedBlackTree<T> 클래스는 노드가 T 유형 데이터를 저장하는 동적 레드-블랙 트리의 구현입니다. 클래스는 레드-블랙 트리에서 작업하는 기본 메서드(예: 최대값 및 최소값 검색)를 제공합니다.

선언

template<typename T>

class CRedBlackTree : public ICollection<T>

헤더

#include <Generic\RedBlackTree.mqh>

상속 계층 ICollection CRedBlackTree

클래스 메서드