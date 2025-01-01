MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCHashMap<TKey,TValue>
CHashMap<TKey, TValue>
CHashMap<TKey, TValue>는 IMap<TKey, TValue> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스입니다.
설명
CHashMap<TKey, TValue> 클래스는 동적 해시 테이블의 구현으로, 데이터는 주요 고유성 요구사항을 고려하여 정령되지 않은 키/값 페어의 형태로 저장됩니다. 이 클래스는 키별 값에 액세스하고 키/값 페어를 검색 및 삭제하는 등의 해시 테이블 관련 작업을 위한 기본 메서드를 제공합니다.
선언
|
template<typename TKey, typename TValue>
헤더
|
#include <Generic\HashMap.mqh>
|
상속 계층
CHashMap
클래스 메서드
|
메서드
|
설명
|
해시 테이블에 키/값 페어를 추가
|
해시 테이블의 요소 수를 반환
|
해시 테이블을 구성하는 데 사용되는 IEqualityComparer<T> 인터페이스에 대한 포인터를 반환
|
해시 테이블에 지정된 키/값 페어가 포함되어 있는지 여부를 결정
|
해시 테이블에 지정된 키와 키/값 페어가 포함되어 있는지 여부를 결정
|
CHashMap<TKey, TValue>는 IMap<TKey, TValue> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스입니다
|
지정된 인덱스에서 시작하여 해시 테이블의 모든 키/값 페어를 지정된 배열로 복사
|
해시 테이블에서 모든 요소를 제거
|
해시 테이블에서 키/값 페어의 첫 번째 항목을 제거
|
해시 테이블에서 지정된 키를 가진 요소 가져오기
|
지정된 키의 해시 테이블에서 키/값 페어를 변경