CHashMap<TKey, TValue>

CHashMap<TKey, TValue>는 IMap<TKey, TValue> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스입니다.

설명

CHashMap<TKey, TValue> 클래스는 동적 해시 테이블의 구현으로, 데이터는 주요 고유성 요구사항을 고려하여 정령되지 않은 키/값 페어의 형태로 저장됩니다. 이 클래스는 키별 값에 액세스하고 키/값 페어를 검색 및 삭제하는 등의 해시 테이블 관련 작업을 위한 기본 메서드를 제공합니다.

선언

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CHashMap : public IMap<TKey, TValue>

헤더

   #include <Generic\HashMap.mqh>

상속 계층

  ICollection

      IMap

          CHashMap

클래스 메서드

메서드

설명

Add

해시 테이블에 키/값 페어를 추가

Count

해시 테이블의 요소 수를 반환

Comparer

해시 테이블을 구성하는 데 사용되는 IEqualityComparer<T> 인터페이스에 대한 포인터를 반환

Contains

해시 테이블에 지정된 키/값 페어가 포함되어 있는지 여부를 결정

ContainsKey

해시 테이블에 지정된 키와 키/값 페어가 포함되어 있는지 여부를 결정

ContainsValue

CopyTo

지정된 인덱스에서 시작하여 해시 테이블의 모든 키/값 페어를 지정된 배열로 복사

Clear

해시 테이블에서 모든 요소를 제거

Remove

해시 테이블에서 키/값 페어의 첫 번째 항목을 제거

TryGetValue

해시 테이블에서 지정된 키를 가진 요소 가져오기

TrySetValue

지정된 키의 해시 테이블에서 키/값 페어를 변경
Add