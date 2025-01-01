CHashMap<TKey, TValue>

CHashMap<TKey, TValue>는 IMap<TKey, TValue> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스입니다.

설명

CHashMap<TKey, TValue> 클래스는 동적 해시 테이블의 구현으로, 데이터는 주요 고유성 요구사항을 고려하여 정령되지 않은 키/값 페어의 형태로 저장됩니다. 이 클래스는 키별 값에 액세스하고 키/값 페어를 검색 및 삭제하는 등의 해시 테이블 관련 작업을 위한 기본 메서드를 제공합니다.

선언

template<typename TKey, typename TValue>

class CHashMap : public IMap<TKey, TValue>

헤더

#include <Generic\HashMap.mqh>

상속 계층 ICollection IMap CHashMap

클래스 메서드