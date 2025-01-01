문서화섹션
CDateTime

CDateTime은 날짜 및 시간으로 작업하기 위한 구조입니다.

Description

CDateTime은 MqlDateTime에서 파생된 구조로 날짜 및 시간을 컨트롤로 사용하는 작업에 사용됩니다.

Declaration

   struct CDateTime

Title

   #include <Tools\DateTime.mqh>

Methods

Properties

 

MonthName

월 이름을 가져옵니다

ShortMonthName

월의 짧은 이름을 가져옵니다

DayName

주의 요일의 전체 이름을 가져옵니다

ShortDayName

주의 요일의 단축 이름을 가져옵니다

DaysInMonth

월의 날짜 수를 가져옵니다

메서드 가져오기/설정

 

DateTime

날짜와 시간을 가져오기/설정

Date

날짜 설정

Time

시간 설정

Sec

초 설정

Min

분 설정

Hour

시간 설정

Day

월의 날짜 설정

Mon

월 설정

Year

연 설정

추가 메서드

 

SecDec

특정 초를 뺍니다

SecInc

특정 초를 더합니다

MinDec

특정 분을 뺍니다

MinInc

특정 분을 더합니다

HourDec

특정 시간을 뺍니다

HourInc

특정 시간을 더합니다

DayDec

특정 일 수를 뺍니다

DayInc

특정 일 수를 더합니다

MonDec

특정 월 수를 뺍니다

MonInc

특정 월 수를 더합니다

YearDec

특정 연도 수를 뺍니다

YearInc

특정 연도 수를 더합니다

 