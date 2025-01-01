MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CDateTime
CDateTime
CDateTime은 날짜 및 시간으로 작업하기 위한 구조입니다.
Description
CDateTime은 MqlDateTime에서 파생된 구조로 날짜 및 시간을 컨트롤로 사용하는 작업에 사용됩니다.
Declaration
struct CDateTime
Title
#include <Tools\DateTime.mqh>
Methods
Properties
월 이름을 가져옵니다
월의 짧은 이름을 가져옵니다
주의 요일의 전체 이름을 가져옵니다
주의 요일의 단축 이름을 가져옵니다
월의 날짜 수를 가져옵니다
메서드 가져오기/설정
날짜와 시간을 가져오기/설정
날짜 설정
시간 설정
초 설정
분 설정
시간 설정
월의 날짜 설정
월 설정
연 설정
추가 메서드
특정 초를 뺍니다
특정 초를 더합니다
특정 분을 뺍니다
특정 분을 더합니다
특정 시간을 뺍니다
특정 시간을 더합니다
특정 일 수를 뺍니다
특정 일 수를 더합니다
특정 월 수를 뺍니다
특정 월 수를 더합니다
특정 연도 수를 뺍니다
특정 연도 수를 더합니다