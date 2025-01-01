CDateTime

CDateTime은 날짜 및 시간으로 작업하기 위한 구조입니다.

Description

CDateTime은 MqlDateTime에서 파생된 구조로 날짜 및 시간을 컨트롤로 사용하는 작업에 사용됩니다.

Declaration

struct CDateTime

Title

#include <Tools\DateTime.mqh>

Methods