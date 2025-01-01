Color 타입

color 타입은 색에 대한 정보를 저장하기 위한 것으로 메모리에서 4바이트를 차지합니다. 첫 번째 바이트는 무시되고 나머지 3바이트에는 RGB 구성요소가 포함됩니다.

색상 상수는 문자 그대로, 정수 또는 이름(웹-색상에만 해당)의 세 가지 방법으로 나타낼 수 있습니다.

리터럴 표현은 세 가지 주요 색상 성분의 숫자 속도 값(빨간색, 녹색, 파란색)을 나타내는 세 부분으로 구성됩니다. 상수는 C로 시작하고 작은따옴표로 묶입니다. 색상 구성요소의 숫자 속도 값은 0에서 255 사이의 범위에 있습니다.

정수 값 표현은 16진수 또는 십진수 형식으로 작성됩니다. 16진수 숫자는 0x00BBGGRR 처럼 보입니다. 여기서 RR은 빨간색 구성 요소의 비율이고 GG는 녹색 구성 요소의 비율이며 BB는 파란색 구성 요소의 비율입니다. 10진수 상수는 RGB에 직접 반영되지 않습니다. 16진수 정수 표현의 십진수 값을 나타냅니다.

특정 색상은 이른바 웹-색상 세트를 반영합니다.

예제:

//--- 문자 그대로

C'128,128,128' // 회색

C'0x00,0x00,0xFF' // 파랑

//색상명

clrRed // 빨강

clrYellow // 노랑

clrBlack // 검정

//--- 통합 표현

0xFFFFFF // 흰색

16777215 // 흰색

0x008000 // 녹색

32768 // 녹색



