HarmonyOS NEXT에 MetaTrader 5 및 기타 MetaQuotes 앱 설치

HarmonyOS NEXT를 사용하는 화웨이 사용자는 이제 MetaTrader 5, MetaTrader 4 및 기타 MetaQuotes 애플리케이션을 쉽게 설치하고 사용할 수 있습니다. 이는 Huawei AppGallery에서 제공되는 호환 도구인 DroiTong 덕분에 가능하게 되었습니다. 이 도구를 사용하면 HarmonyOS NEXT에서 Android 앱을 실행할 수 있습니다. 이 가이드에서는 이러한 필수 애플리케이션을 기기에 설치하고 실행하는 간단한 과정을 안내합니다.

단계별 설치 가이드

DroiTong 받기: HarmonyOS NEXT 기기의 Huawei AppGallery에서 DroiTong을 검색하여 설치하세요.







MetaQuotes APK 다운로드: 시스템 브라우저를 사용하여 다음 MetaQuotes APK 파일을 다운로드하거나 복사하세요. MetaTrader 5

MetaTrader 4

Tradays 경제 달력

MQL5 채널 또는 다른 기기에서 APK 파일을 전송할 수도 있습니다.



DroiTong을 통해 설치: APK 파일을 다운로드한 후 HarmonyOS NEXT 기기에서 파일 관리자를 엽니다. 다운로드한 APK 파일을 탭 합니다(예: MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5). 시스템에서 DroiTong으로 파일을 열라는 메시지가 표시됩니다. 설치를 계속하려면 이 옵션을 선택하기만 하면 됩니다.







설정: 화면의 지시에 따라 설치를 확인하고 완료하세요. 이제 다 된 것입니다! 설치하고 싶은 다른 MetaQuotes 애플리케이션에 대해서도 이 과정을 반복합니다.

앱 실행

설치가 완료되면 HarmonyOS NEXT 홈 화면의DroiTong 위젯에서 MetaQuotes 애플리케이션을 찾을 수 있습니다. 아이콘을 탭 해서 앱을 실행하세요. 그러면 앱을 사용할 수 있습니다!

중요: 현재 환경에서는 거래 터미널의 푸시 알림이 지원되지 않습니다. 하지만 이를 제외한 모든 기능은 원활하게 실행됩니다.



앱 업데이트 유지

MetaQuotes 애플리케이션을 업데이트하려면 최신 APK 파일 버전을 다운로드한 후 위와 동일한 지침에 따라 다시 설치하세요. 모든 설정과 데이터는 저장되고 시작 시 자동으로 적용되어 원활한 업데이트 환경을 보장합니다.

MetaQuotes 애플리케이션을 제거하려면 DroiTong 애플리케이션 내의 "프로그램 제거" 섹션으로 이동하여 제거합니다.

결론

DroiTong을 사용하면 HarmonyOS NEXT에서 MetaQuotes 애플리케이션의 강력한 기능을 모바일 폰이나 노트북에서 손쉽게 사용할 수 있습니다. 화웨이 생태계 내에서 원활한 거래와 기술적 도구 사용하여 가능성을 확장하세요.