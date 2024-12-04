MetaTrader 4 / 예
Mac OS용 MetaTrader 4

Mac OS용 MetaTrader 4

당사는 macOS용 MetaTrader 4 트레이딩 플랫폼 전용 설치 프로그램을 제공합니다. 이 프로그램은 애플리케이션을 기본적으로 설치할 수 있는 본격적인 마법사 기능을 합니다. 설치 프로그램은 시스템을 식별하고, 최신 Wine 버전을 다운로드하여 설치하고, 구성한 다음, 그 안에 메타트레이더를 설치하는 등 필요한 모든 단계를 수행합니다. 모든 단계는 자동화 모드로 완료되며 설치 후 즉시 플랫폼을 사용할 수 있습니다.


macOS용 MetaTrader 4


시스템 요구 사항

MetaTrader 4를 설치하는 데 필요한 최소 macOS 버전은 빅 서(11)입니다. 이 플랫폼은 모든 최신 버전의 macOS에서 실행되며 M1부터 최신 출시 버전까지의 모든 Apple 프로세서를 지원합니다.


준비: 와인 버전 확인

이미 macOS에서 MetaTrader를 사용 중이라면 시작 시 플랫폼 로그에 표시되는 현재 Wine의 버전을 확인하십시오:

2025.01.31 12:40:45.967    Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H  @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2
2025.01.31 12:40:45.967    MetaTrader 4 build 1431 started (MetaQuotes Software Corp.)

사용 중인 Wine 버전이 8.0.1 미만인 경우 이전 플랫폼과 함께 설치된 Wine prefix를 제거하는 것이 좋습니다. 템플릿, 다운로드한 Expert Advisors, 지표 등 필요한 모든 파일을 미리 저장해 두세요. 제거시에는 플랫폼을 '애플리케이션' 섹션에서 휴지통으로 이동하여 제거할 수 있습니다. Wine 프리픽스는 Finder를 사용하여 삭제할 수 있습니다. '이동 > 폴더로 이동' 메뉴를 선택하고 디렉토리 이름(~/Library/Application Support/)을 입력합니다.

Wine 접두사가 있는 디렉토리로 이동합니다.

이 디렉토리에서 다음 폴더를 삭제합니다:

~/Library/Application Support/Metatrader 4
~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader4


설치

MetaTrader 4 플랫폼은 표준 macOS 애플리케이션처럼 설치됩니다. 다운로드한 파일을 실행하고 안내를 따릅니다. 프로세스 중에 추가적인 Wine 패키지(Mono, Gecko)를 설치하라는 메시지가 표시될 것입니다. 플랫폼 작동을 위해 필요하므로 이에 동의해 주세요.

MacOS에 MetaTrader 4 설치하기"


설치가 완료될 때까지 기다렸다가 MetaTrader 4로 작업을 시작합니다:

Mac OS용 MetaTrader 4


MetaTrader 4 데이터 디렉토리

필요한 환경을 갖춘 별도의 가상 논리 드라이브가 Wine의 MetaTrader 4에 생성됩니다. 설치된 플랫폼의 데이터 폴더의 기본 경로는 다음과 같습니다:

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader4/drive_c/Program Files/MetaTrader 4


인터페이스 언어 설정

MetaTrader 4를 설치할 때 Wine은 현재 macOS에 설정된 언어(로캘)에 대한 지원을 자동으로 추가합니다. 대부분의 경우 이 정도면 충분합니다. 플랫폼에 다른 언어를 사용하려면 설치하기 전에 macOS 언어를 원하는 언어로 전환하고 컴퓨터를 다시 시작하세요. 그런 다음 플랫폼 설치를 진행합니다. 설치 후 macOS를 원래 언어로 설정할 수 있습니다.

