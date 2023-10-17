MetaTrader VPS 시작하기: 단계별 지침

트레이딩 로봇이나 시그널 구독을 사용해 본 사람이라면 누구나 트레이딩 플랫폼에 안정적인 연중무휴 호스팅 서버를 임대해야 한다는 필요성을 알고 있습니다. 저희는 다양한 이유로 메타트레이더 VPS 사용을 권장합니다. MQL5.community 계정을 통해 간단하게 서비스 비용을 결제하고 구독을 관리할 수 있습니다. 아직 MQL5.com에 등록하지 않았다면 잠시 시간을 내어 등록하고 플랫폼 설정에서 계정을 지정하세요.









1. 시작하기

VPS를 실행하려는 거래 계좌에 연결하면 플랫폼을 클라우드로 마이그레이션할 준비가 된 것입니다. 가장 간단한 방법은 플랫폼의 상단 메뉴에서 "MQL5 가상 호스팅 열기" 아이콘을 클릭하는 것입니다:





탐색기 또는 트레이딩 계좌의 우클릭 메뉴에서도 가상 서버 옵션을 선택할 수도 있습니다. 이후 나오는 창에서 가장 가까운 서버를 확인할 수 있으며 현재의 연결과 비교하여 지연 시간 감소량의 예상분을 즉시 확인할 수 있습니다. 네트워크 지연 시간이 짧으면 슬리피지 최소화, 리쿼트의 감소 등 거래 체결 조건이 개선됩니다.





2. 서비스 요금제

적절한 요금제를 선택하세요. 그 전에 브로커가 가상 호스팅을 무료로 제공하지 않는지 확인하세요. 최근에 저희는 브로커가 참여할 수 있는 스폰서 VPS 프로그램을 시작했습니다. 특정 조건에 따라 가상 머신을 보너스로 받을 수 있습니다.





대여 기간이 길수록 월 비용은 낮아집니다. 요금제는 대여 기간이 만료되는 시점, 즉 한 달 후에 변경할 수 있습니다. 서비스 상태가 언제나 자동으로 유지되도록 자동 갱신 옵션이 제공됩니다. 이 옵션은 언제든지 활성화 또는 비활성화 될 수 있습니다. 결제 전에 시스템에서 스스로 호스팅 상태를 확인합니다. 비활성 상태인 경우 구독이 갱신되지 않으므로 사용하지 않는 서버에 대한 불필요한 비용 지출을 방지할 수 있습니다.

구독이 중단되면 모든 호스팅 데이터가 손실된다는 점에 유의하세요. 서버를 다시 대여할 수 있지만 그럴 경우 환경을 다시 구성해야 합니다. 자동 갱신은 이러한 상황을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.





3. 결제

모든 결제 내역은 MQL5.com에 등록되어 통합적이고 투명한 호스팅 대여 내역의 확인을 보장합니다. 따라서 관련 정보가 필요한 경우 여러 결제 시스템에서 결제 내역을 검색할 필요가 없습니다. 선호하는 방법으로 결제하고 프로필에서 모든 거래 세부 정보에 액세스하세요. 결제 후 즉시 로컬 플랫폼 환경을 가상 서버로 마이그레이션할 수 있습니다.





4. 준비

마이그레이션은 현재 활성 환경을 트레이딩 플랫폼에서 가상 환경으로 이전한다는 것입니다. 미리 구성된 차트, Expert Advisors, 보조지표, 복사된 신호 세트를 명령 한 번으로 VPS로 원활하게 전송할 수 있습니다. 관련 설정 및 프로그램이 포함된 플랫폼 사본이 가상 서버에서 실행됩니다. 따라서 마이그레이션하기 전에 로컬 플랫폼을 준비해야 합니다.

종합시세 창에서 Expert Advisors를 운용할 종목 목록을 설정합니다. 사용하지 않는 심볼과 차트를 제거하여 리소스 소비를 줄이세요. 필요한 지표와 Expert Advisors를 차트에 추가하여 자율적으로 운영할 수 있습니다. 대부분의 트레이딩 로봇은 차트에서 보조 지표를 사용하지 않으므로 모든 프로그램을 검토하고 필요한 프로그램만 남깁니다. Expert Advisor가 이메일을 보내거나, FTP를 통해 데이터를 보내거나, 신호 거래를 복사해야 하는 경우 관련 설정을 지정합니다. 신호를 복사하려면 커뮤니티 탭에서 MQL5.community 계정 자격 증명을 지정해야 합니다.

준비할 사항에 대해 자세히 알아보기





5. 마이그레이션

거래 환경은 플랫폼이 동기화될 때마다 마이그레이션 됩니다. 동기화는 항상 한 방향으로 수행됩니다. 로컬 플랫폼 환경이 가상 플랫폼으로 마이그레이션 되며 그 반대는 절대로 수행되지 않습니다. 가상 플랫폼의 상태는 플랫폼 및 Expert Advisor 로그와 가상 서버 모니터링 데이터를 통해 모니터링할 수 있습니다.

동기화를 시작하려면 VPS 섹션으로 이동하여 마이그레이션 유형을 선택합니다:

전체 - Expert Advisor/지표와 복사 신호 구독을 동시에 실행하려는 경우. 이 모드에서는 계좌 연결 데이터, 열려 있는 모든 차트, 신호 복사 매개변수, 실행 중인 Expert Advisor 및 보조지표, FTP 매개변수, 이메일 설정이 가상 서버로 복사됩니다.

Expert - Expert Advisor 및 지표를 실행합니다.

신호 - 신호 구독을 복사합니다.





열려 있는 차트의 사용 가능한 모든 기록 데이터는 첫 번째 동기화 중에 자동으로 VPS에 업로드 됩니다. 트레이딩 서버에서 이력을 가져오는 데 시간이 걸릴 수 있으며 차트에서 실행 중인 모든 로봇이 업데이트된 데이터를 올바르게 처리해야 합니다.

자동매매는 로컬 플랫폼 설정 또는 실행 중인 Expert Advisor의 매개변수에서 비활성화되어 있어도 가상 플랫폼에서 항상 허용됩니다.

동기화 중에 무한 루프에서 실행 중이던 스크립트도 마이그레이션 중에는 마이그레이션되지 않습니다.

비표준 또는 사용자 지정 기간 및 심볼이 있는 차트는 마이그레이션되지 않습니다.

일회용 비밀번호 인증을 사용하는 계정은 VPS에서 사용할 수 없습니다. 연결할 때마다 수동으로 일회용 비밀번호를 지정해야 하는 경우 자율적인 플랫폼 운영이 불가능합니다.

마이그레이션에 대해 자세히 알아보기







6. 운영

거래 플랫폼에서 대여한 서버의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 도구 \ VPS 섹션에서는 다음 옵션을 제공합니다:

가상 서버 데이터 보기

즉시 마이그레이션을 수행하여 환경 동기화하기

플랫폼 및 Expert Advisor 로그 요청

서버 중지





새로운 동영상을 통해 가상 호스팅 리소스 보고서를 분석하는 방법과 구독을 관리하는 방법을 알아보세요.

가상 플랫폼의 작동을 모니터링하려면 VPS \ 로그 섹션을 사용하세요.





VPS 모니터링 방법에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하세요.