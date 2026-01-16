윌리엄 간 메서드(2부): 간 스퀘어 지표 만들기

소개

20세기 초의 전설적인 트레이더이자 기술 분석가인 윌리엄 델버트 간은 시장 분석 도구와 기법과 관련하여 풍부한 유산을 남겼습니다. 그의 수많은 업적 중 9의 정사각형은 특별한 위치를 차지하고 있는데 기하학, 수비학, 점성술의 요소를 결합한 신비롭고 다면적인 도구입니다.

간의 9의 정사각형은 9x9 정사각형에 배열된 나선형 숫자의 시퀀스입니다. 이 도구는 금융 시장의 중요한 가격 레벨과 시간 주기를 예측하는 데 사용됩니다. 난해한 성격에도 불구하고 9의 정사각형은 시장 분석에 대한 색다른 접근법을 찾는 현대 트레이더의 관심을 계속 끌고 있습니다.

이 글에서 우리는 MQL5 프로그래밍 언어를 사용하여 MetaTrader 5 플랫폼용 지표를 만들어 간의 9의 정사각형의 세계로 들어가 그 개념을 디지털 시대로 가져오는 시도를 해보도록 하겠습니다. 우리의 목표는 트레이더가 9의 정사각형의 원리를 시각화하고 거래에 적용할 수 있는 도구를 개발하여 간의 지혜와 현대 기술을 결합하는 것입니다.

우리는 9의 정사각형의 이론적 근거를 살펴보고 지표를 만드는 과정을 단계별로 살펴보고 실제 적용과 잠재적 한계에 대해 논의해 볼 것입니다. 경험이 풍부한 트레이딩 시스템 개발자들과 새로운 시장 분석 방법에 관심이 있는 사람들 모두에게 이 글은 분석 도구 상자를 확장하는 데 유용한 정보와 실용적인 기술을 제공할 것입니다.

윌리엄 간의 발자취를 따라 그의 기발한 아이디어와 현대 알고리즘 트레이딩의 세계를 잇는 다리를 놓는 흥미로운 여행을 떠나보세요.





간의 9의 정사각형의 이론적 근거





간의 9의 정사각형은 기하학, 수비학, 점성술의 요소를 결합한 독특한 기술 분석 도구입니다. 이 방법은 금융 시장의 가격과 시간이 9x9 정사각형에 위치한 숫자의 시퀀스로 표현될 수 있는 나선형의 패턴으로 움직인다는 아이디어에 기반합니다.

9의 정사각형의 구성은 숫자 1이 할당된 중앙 셀에서 시작됩니다. 그런 다음 숫자를 시계 반대 방향으로 나선형으로 배열하여 사각형을 81(9x9)까지 채웁니다. 이 시퀀스의 매번의 9번째 숫자는 '기본 십자'를 형성합니다 - 간이 시장 분석에서 특히 중요하다고 생각한 핵심 포인트입니다.

간의 이론에 따르면 9의 정사각형 안의 숫자는 가격 레벨과 시간 간격에 해당합니다. 그는 시장이 이러한 레벨에 반응하여 반전, 지지 또는 저항을 만들어내는 경향이 있다고 믿었습니다. 특히 같은 줄에 있거나 서로 조화로운 관계에 있는 숫자가 중요합니다.

간은 또한 9의 정사각형을 점성술적 개념과 연결하여 사각형의 숫자 사이의 각도가 특정한 행성적인 측면과 같다고 설명했습니다. 이렇게 하면 우리는 분석에 시간 차원을 추가하여 가격 레벨뿐 만 아니라 중요한 시장 이벤트의 잠재적 날짜도 예측할 수 있게 된다는 것입니다.

9의 정사각형에 대한 해석은 주관적인 경우가 많으며 경험이 필요하다는 점에 유의하세요. 트레이더는 이 도구를 다양한 방식으로 사용합니다. 일부는 가격 레벨에 초점을 맞추고 일부는 시간 주기에 초점을 맞추고 또 다른 일부는 두 가지 접근 방식을 결합합니다.

난해한 성격에도 불구하고 간의 9의 정사각형은 현대 트레이더들의 관심을 계속 끌고 있습니다. 이 분석은 전통적인 기술적 분석 방법을 보완할 수 있는 시장 움직임에 대한 독특한 관점을 제공하는 데 그 가치가 있습니다.

MetaTrader 5 지표를 만들 때 우리의 임무는 이러한 이론적 개념을 특정 거래 신호와 시각적 표현을 생성할 수 있는 알고리즘으로 변환하는 것입니다. 이를 통해 트레이더는 간의 아이디어를 최신의 디지털 트레이딩 환경에 통합할 수 있습니다.





간의 9의 정사각형의 수학적 장치

간의 9의 정사각형은 그 난해함에도 불구하고 명확한 수학적 구조를 가지고 있습니다. 이 구조를 이해하는 것은 정확하고 효율적인 지표를 만드는 데 매우 중요합니다. 9의 정사각형의 기초가 되는 기본적인 수학적 원리를 살펴봅시다:

정사각형의 구성 - 9의 정사각형은 9x9 행렬로 배열된 1부터 81까지의 나선형 숫자 시퀀스입니다. 수학적으로 이것은 (x, y) 좌표의 제곱 함수로 표현할 수 있습니다.

나선형 시퀀스 - 숫자가 시계 반대 방향인 나선형으로 배열됩니다. 이는 나선형의 파라메트릭 방정식으로 이산형으로 설명될 수 있습니다.

각도 관계 - 간은 숫자 사이의 각도의 관계에 특히 중점을 두었습니다. 이러한 관계는 제곱 된 숫자의 위치를 고려한 삼각 함수를 통해 표현할 수 있습니다.

가격 예측 - 대수 또는 제곱근을 포함하는 다양한 수학적 변환을 사용하여 제곱수를 가격 레벨으로 변환합니다.

시간 주기 - 9의 정사각형의 시간적인 측면은 나선의 각 완전한 회전이 특정 주기에 해당하는 모듈식 산술을 통해 표현할 수 있습니다.

기본 십자 - 기본 십자(9번째 숫자마다)를 이루는 숫자는 9단계의 산술 수열로 표현될 수 있습니다.

조화 관계 - 사각형의 숫자 사이의 조화적인 관계는 단순한 숫자 비율이나 각도(도)로 설명할 수 있습니다.

가격의 제곱근 - 간은 종종 계산에 가격의 제곱근을 사용했는데 이를 통해 또 다른 레벨의 수학적 조작을 추가합니다.

모듈식 산술 - 9의 정사각형의 많은 계산은 모듈식 산술의 원리를 기반으로 하며 특히 모듈로 9를 사용합니다.

MQL5에서 지표를 만들려면 이러한 수학적 개념을 알고리즘으로 변환해야 합니다. 여기에는 9의 정사각형 생성, 각도 관계 계산, 가격 스케일에 숫자 대입, 시간 주기 결정 등의 함수를 개발하는 것이 포함됩니다.

9의 정사각형은 수학으로는 정확하지만 시장에 대한 해석과 적용은 대부분 주관적이라는 점에 유의해야 합니다. 지표를 만들면서 저의 목표는 정확한 수학적 계산을 기반으로 사용자들로 하여금 간 이론의 다양한 측면을 실험할 수 있도록 하는 유연한 도구를 제공하는 것이었습니다.





지표 만들기 준비

먼저 간의 9의 정사각형 지표의 기본 기능부터 정의해 보겠습니다. 차트에 사각형 자체를 그려야 하고 중요한 가격 레벨을 계산하고 시간 주기를 표시해야 합니다. 그런 다음 사용자가 선택하는 설정에 대해 생각해 보겠습니다. 예를 들어 9의 정사각형을 이루는 초기 숫자, 가격으로 변환하는 눈금, 선과 텍스트의 색상 선택 등이 있습니다.

데이터를 어떻게 저장할지에 대해 계획하는 것이 중요합니다. 9의 정사각형의 숫자 배열과 계산된 가격과 날짜를 저장할 목록이 필요합니다.

다음 단계는 기본 알고리즘을 개발하는 것입니다. 9의 정사각형을 생성하고 그 안의 숫자를 가격 레벨으로 변환하고 시간 주기에 대한 날짜를 계산하는 함수를 만들어야 합니다. 이 모든 정보를 차트에 가장 잘 표시하는 방법에 대해 생각해 보겠습니다. 9의 정사각형 자체를 표시하는 방법과 가격 레벨 및 날짜를 어디에 배치할지 결정해야 합니다.

테스트를 하는 것도 잊지 말아야 합니다. 계산의 정확성을 확인하는 방법을 준비하고 다양한 주기로 지표를 테스트해 보겠습니다. 특히 그래픽 요소 및 사용 가능한 수학 함수를 만드는 것과 관련하여 MQL5에서 작업하는 기능을 공부하는 것도 중요합니다.

이러한 준비는 효율적이고 사용자 친화적인 간의 9의 정사각형 지표를 만들기 위한 탄탄한 토대를 마련할 것입니다.

간의 9의 정사각형 지표의 코드 구조

MetaTrader 5용 간의 9의 정사각형 지표를 개발할 때는 명확하고 논리적인 코드 구조를 만드는 것이 중요합니다. 이렇게 하면 지표를 더 쉽게 이해하고 디버깅하고 더 개선할 수 있습니다. 코드에 포함되어야 하는 주요 구성 요소를 살펴보겠습니다.

먼저 변수를 선언하고 초기화해야 합니다. 지표 설정을 저장할 전역 변수를 정의하고 9의 정사각형의 데이터와 계산된 값을 저장할 배열을 만들어 보겠습니다.

OnInit() 함수는 지표의 매개변수를 초기화하고 필요한 그래픽 객체를 생성하는 데 사용됩니다.

지표가 삭제되면 OnDeinit() 함수는 생성된 모든 그래픽 객체를 지웁니다.

OnCalculate() 함수는 지표의 주요 함수로 매 틱마다 호출되며 여기에서 주요 계산이 수행되고 디스플레이가 업데이트됩니다.

지표의 주요 구성 요소 구현

'빈' 코드를 살펴보겠습니다:

#property copyright "Copyright 2023, Evgeniy Koshtenko" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/koshtenko" #property version "1.00" #property description "Gann Square of 9 Price and Time Levels Indicator" #property indicator_chart_window input double StartNumber = 1 ; input color PriceLevelColor = clrDodgerBlue ; input color TimeLevelColor = clrRed ; input int LevelsToShow = 50 ; input datetime EndDate = D'2024.08.14 00:00' ; input double PriceStepDivisor = 10.0 ; double price_levels[]; datetime time_levels[]; double price_scale; int time_scale; int OnInit () { if (StartNumber <= 0 || LevelsToShow <= 0 || EndDate <= 0 || PriceStepDivisor <= 0 ) { Print ( "Invalid input parameters" ); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; } CalculateScales(); CalculateLevels(); DrawLevels(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); } void CalculateScales() { double current_price = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); price_scale = current_price / (StartNumber * StartNumber); datetime current_time = TimeCurrent (); time_scale = ( int ) MathMax ( 1 , (EndDate - current_time) / ( 86400 * StartNumber * StartNumber)); } void CalculateLevels() { ArrayResize (price_levels, LevelsToShow); ArrayResize (time_levels, LevelsToShow); for ( int i = 0 ; i < LevelsToShow; i++) { double price_square = MathPow (StartNumber + i / PriceStepDivisor, 2 ); int time_square = (StartNumber + i) * (StartNumber + i); price_levels[i] = price_scale * price_square; time_levels[i] = EndDate - time_scale * time_square * 86400 ; } } void DrawLevels() { for ( int i = 0 ; i < LevelsToShow; i++) { string price_name = "GannPriceLevel_" + IntegerToString (i); ObjectCreate ( 0 , price_name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , price_levels[i]); ObjectSetInteger ( 0 , price_name, OBJPROP_COLOR , PriceLevelColor); ObjectSetInteger ( 0 , price_name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , price_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetString ( 0 , price_name, OBJPROP_TOOLTIP , "Gann Price Level " + DoubleToString (price_levels[i], _Digits )); string time_name = "GannTimeLevel_" + IntegerToString (i); ObjectCreate ( 0 , time_name, OBJ_VLINE , 0 , time_levels[i], 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , time_name, OBJPROP_COLOR , TimeLevelColor); ObjectSetInteger ( 0 , time_name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , time_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetString ( 0 , time_name, OBJPROP_TOOLTIP , "Gann Time Level " + TimeToString (time_levels[i], TIME_DATE | TIME_MINUTES )); } } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , "GannPriceLevel_" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "GannTimeLevel_" ); }

이 보조지표는 윌리엄 간의 9의 정사각형의 개념을 현대적으로 해석하여 MetaTrader 5 플랫폼에 맞게 조정한 것입니다. 간의 원칙에 따라 가격 및 시간 레벨을 시각화 하여 트레이더에게 시장 분석 및 거래 결정을 위한 고유한 도구를 제공합니다.

지표 입력:

StartNumber - 9의 정사각형을 구성하기 위한 초기 번호입니다,

PriceLevelColor 및 TimeLevelColor - 가격 및 시간 레벨을 표시하기 위한 색상입니다,

LevelsToShow - 표시할 레벨의 개수입니다,

EndDate - 히스토리 데이터에서 계산 및 테스트의 종료일입니다,

PriceStepDivisor - 가격 레벨의 빈도.

전역 변수는 데이터를 저장하고 처리하는 데 사용됩니다. price_levels[] 및 time_levels[] 배열은 계산된 가격 및 시간 레벨을 저장합니다. 가격 및 시간 값의 스케일을 조정하는 데 price_scale과 time_scale 변수가 사용됩니다.

CalculateScales() 함수는 상품의 현재 가격과 지정된 종료 날짜를 기준으로 가격과 시간에 대한 스케일을 자동으로 결정합니다. CalculateLevels()는 가격 및 시간 레벨을 계산합니다. 가격 레벨은 레벨의 빈도를 높이기 위해 이차 함수와 추가 제수를 사용하여 계산되고 시간 레벨은 간 이론에 따라 숫자의 제곱을 기준으로 계산됩니다. DrawLevels()는 차트에서 가격 레벨에는 가로선을, 시간 레벨에는 세로선을 생성하여 데이터를 시각화하는 역할을 담당합니다.

이 지표는 간의 9의 정사각형의 원리를 기반으로 트레이더에게 가격 및 시간의 레벨을 시각적으로 표현합니다. 이는 비 전통적인 기술적 분석 방법에 관심이 있고 자신의 트레이딩 아이디어를 확인할 수 있는 추가 도구를 찾는 트레이더에게 특히 유용할 수 있습니다.

이 구현에서 특징적인 것은 더 자세한 분석을 위해 가격 레벨의 빈도를 사용자 지정하는 기능, 과거 히스토리 분석을 위해 종료 날짜를 유연하게 선택할 수 있는 기능, 단일 차트에서 가격 및 시간 레벨을 조합하는 기능 등입니다.

가격 또는 시간이 주요 레벨에 도달할 때 알림 추가, 가격 변동이 클 때 레벨 자동 업데이트, 다른 간 분석 방법과 통합하여 종합 트레이딩 시스템 구축, 더 큰 차트 주기와 많은 수의 레벨에서 작동하도록 하는 성능 최적화 등이 지표의 개선 사항으로 포함될 수 있습니다.





차트에서 9의 정사각형 레벨 시각화

가격 레벨은 차트에 가로선으로 표시됩니다. 각 선은 9의 정사각형의 원리에 따라 계산된 잠재적 지지 또는 저항 레벨을 나타냅니다. 이 선의 색상은 사용자 지정 PriceLevelColor 매개 변수에 의해 결정됩니다. 트레이더는 자신의 선호와 차트 스타일에 맞게 그 표시를 사용자 지정할 수 있습니다. 가로선은 차트의 세로축을 따라 분포되며 밀도는 PriceStepDivisor 매개변수로 제어됩니다. 이를 통해 트레이더는 표시되는 가격 레벨의 수를 조정하여 세부 정보와 차트 가독성 사이의 균형을 찾을 수 있습니다.





시간 레벨은 차트에서 세로선으로 시각화 됩니다. 이 선은 간의 수의 2진법 진행에 따른 주요 시점을 나타냅니다. 타임라인의 색상은 가격 레벨과 쉽게 구분할 수 있도록 TimeLevelColor 매개변수로 설정됩니다. 세로선은 차트의 가로축을 따라 지정된 종료 날짜(EndDate 매개변수)에서 시작하여 시간을 거꾸로 이동하면서 분포됩니다. 이를 통해 트레이더는 미래의 잠재적 반전 시점이나 중요한 날짜를 확인할 수 있을 뿐만 아니라 과거 데이터를 분석할 수도 있습니다.





시간 제곱 및 시간 주기



시간 제곱과 시간 주기는 윌리엄 간 이론의 핵심 개념으로 9의 정사각형에 반영되어 있습니다. 이러한 아이디어는 시장 움직임이 특정 시간 패턴을 따른다는 가정을 기반으로 하며 이를 예측하여 트레이딩 결정을 내리는 데 사용될 수 있습니다.

time_scale = ( int ) MathMax ( 1 , (EndDate - current_time) / ( 86400 * StartNumber * StartNumber));

시간 제곱의 개념은 중요한 시장 이벤트가 정수의 제곱에 해당하는 간격으로 발생하는 경우가 많다는 것을 시사합니다. 예를 들어 이 숫자를 기준으로 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81일 또는 그 이상의 기간에 주요 시장의 전환이 발생할 수 있다는 것입니다. 9의 정사각형의 맥락에서 이 숫자는 나선형의 주요 지점에 해당합니다.

이 방정식은 9의 정사각형 지표의 시간의 스케일을 계산하는 데 있어 핵심의 요소입니다. 그 구성 요소와 의미를 살펴보겠습니다:

EndDate − current_time: 지정된 종료 날짜와 현재 시간 사이의 차이입니다. 결과는 몇 초 안에 표시됩니다. 86400: 하루(24시간 * 60분 * 60초)에 걸리는 시간(초)입니다. StartNumber * StartNumber: 타임라인의 크기를 조정하는 데 사용되는 시작 숫자의 제곱입니다. (EndDate − current_time) / (86400 * StartNumber * StartNumber): 방정식에서 이 부분은 시간 차이를 초에서 일로 변환한 다음 이를 시작 숫자의 제곱으로 나눕니다. 이렇게 하면 9의 정사각형의 원리와 일치하는 비선형 시간 척도가 만들어집니다. MathMax(1, ...): 이 함수는 결과가 최소 1이 되도록 합니다. 이렇게 하면 0 또는 음수 값으로 나누는 것을 방지할 수 있습니다. (int): 타임라인을 일 단위로 표현해야 하므로 결과를 정수형으로 캐스팅합니다.

이 방정식의 기본 개념은 현재 날짜에 가까워질수록 점점 짧아지는 타임라인을 만든다는 것입니다. 여기에는 시간과 시장 주기의 가속화에 대한 간의 개념이 반영되어 있습니다.

시작 번호가 클수록 타임라인이 더 많이 압축됩니다. 이를 통해 트레이더는 다양한 거래 시간대에 맞게 지표를 사용자 지정할 수 있습니다.

StartNumber (StartNumber * StartNumber)을 분모에 사용하면 시간 레벨의 비선형 분포가 만들어지게 되며 이는 숫자의 중요도가 4제곱으로 증가하는 9의 정사각형의 원리와 일치합니다.





시장 주기의 가속화와 함께 시간 주기의 가속화

이 지표의 흥미로운 특징 중 하나는 간의 9의 정사각형의 원리를 기반으로 하는 시간 주기가 현재 날짜에 가까워질수록 서로 가깝게 배치된다는 점입니다. 이러한 현상은 현대 금융 환경에서 관찰되는 시장 사이클의 가속화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 수십 년 동안 우리는 실제로 시장 프로세스가 크게 가속화되는 것을 목격했습니다. 몇 년 또는 수십 년에 한 번씩 발생하던 주식 시장 폭락이 이제는 훨씬 더 자주 일어나고 있습니다. 이는 금융 시장의 글로벌화, 정보 기술 및 알고리즘 트레이딩의 발전, 정보 전파 속도 증가 등 여러 요인에 기인합니다. 아마도 이러한 현상은 기술적 특이점을 향한 점진적인 움직임으로 인해 발생하는 것으로 보입니다.

간의 9의 정사각형 지표는 현재 시간에 가까워지고 있는 시간 주기를 표시하여 이러한 가속도를 간접적으로 반영합니다. 이러한 시각적 표현을 통해 트레이더는 사이클이 계속 증가하는 오늘날의 급변하는 시장 환경을 더 잘 이해하고 적응할 수 있습니다.

이러한 가속화는 기술이 발전하고 있고 금융 시장이 진화하고 있다는 신호로 볼 수 있을 것입니다. 고빈도 거래의 등장, 소셜 미디어를 통한 즉각적인 뉴스 전파, 개인 투자자를 위한 트레이딩 플랫폼의 증가로 시장은 그 어느 때보다 이벤트에 민감하게 반응하고 있습니다. 트레드는 예전에는 훨씬 더 오래 지속되고 예측 가능했습니다.

이 지표는 이러한 가속도를 반영하지만 직접적으로 예측하지는 않는다는 점에 유의하세요. 그러나 트레이더가 시장 사이클 가속화의 개념을 이해하고 분석에 통합하는 데 도움이 되는 시각적 도구를 제공합니다.





지표 테스트

과거 데이터에 대한 지표의 결과를 살펴보겠습니다. 우리는 EURUSD를 자산으로 1.00을 계산의 시작점으로 선택했습니다.

또 다른 세그먼트:

그리고 하나 더:

2008:

2010년에 다시 레벨에 대한 반응이 나타납니다:

2011:

2012:

2020:

현재 기간: 현재 EURUSD는 간의 9의 정사각형의 레벨입니다.

시간 제곱에 따른 시간 주기의 경우 통계적으로 유의미한 가격 반응이 나타나지 않았습니다.

가능한 개선 사항

흥미로운 옵션은 가격이 9의 정사각형의 레벨에 도달할 때 알림을 추가하는 것입니다. 가격을 업데이트할 때 사각형 레벨을 자동 계산하는 것도 추가할 수 있습니다.

간 박스와 간 그리드를 지표의 형태로 구현하고 모든 개발을 하나의 복잡한 시스템으로 결합하는 것도 흥미로울 것입니다.





9의 정사각형을 기반으로 EA를 만들기

정사각형 레벨에서 반등에 기반한 EA를 생성할 수도 있습니다. 제가 보기에 그것은 차트 객체와 연결된 반자동 EA일 것입니다. 이러한 EA는 트레이더가 한 레벨 또는 또 다른 레벨에서 거래 지침을 따라 작업을 더 쉽게 할 수 있습니다.

결론

MetaTrader 5 플랫폼에서 간의 9의 정사각형 지표 개발은 기술적 분석의 고전적 아이디어와 현대 트레이딩 기술을 결합한 흥미롭고 야심찬 프로젝트입니다. 이 지표는 트레이더에게 가격 및 시간의 분석이란 두 요소를 결합한 고유한 시장 분석 도구를 제공합니다.

9의 정사각형의 개념을 디지털 지표의 형태로 구현하면 이 복잡한 이론을 다양한 트레이더가 더 쉽게 접근하고 적용할 수 있습니다. 단일 차트에서 가격과 시간대를 시각화 하는 기능을 사용하면 시장 움직임을 종합적으로 분석할 수 있어 급변하는 오늘날의 시장에서 특히 유용합니다.

수학적 근거에도 불구하고 간의 9의 정사각형에서 나오는 신호는 대체로 주관적이라는 점에 유의하세요.

전반적으로 이 프로젝트는 과거의 기술적 분석 방법을 현대 트레이딩 기술에 적용하여 어떻게 트레이더를 위한 새로운 도구를 만들 수 있는지를 보여줍니다. 이러한 작업은 고전적 아이디어의 현재에서의 가치와 현대 금융 시장의 맥락에서 그 잠재력을 나타냅니다.