앨런 앤드류스의 시계열 분석 방법

소개

최신 차트 분석 애플리케이션에는 모두 앤드류스 피치포크가 포함되어 있을 것입니다. 고급 시스템에서는 세 가지 기본 라인에 더해 일부 추가 라인이 추가됩니다(예: MetaTrader 5에서는 편의상 "사이드" 레벨이 추가됨). 일부 개발자는 프로그램에 "쉬프 피치포크", "수정된 쉬프 피치포크" 또는 "안쪽 피치포크"를 포함하기도 합니다.

라인의 이러한 단순함은 개발자가 창의력을 발휘할 수 있도록 합니다.

하지만 앨런 앤드류스의 오리지널 강좌를 읽어 보지 않은 사람들은 종종 "왜 이렇게 많은 피치포크가 필요한가요?"라고 묻곤 합니다. 트레이딩에서 어떻게 사용해야 하나요? 더 나은, 더 정확하고 즐거운 트레이딩을 위해 어떤 지표를 추가해야 하나요?"

오리지널 강좌는 이 모든 질문에 대한 답을 제공하며 무료로 사용할 수도 있습니다. 하지만 일부 독자에게는 너무 무겁고 이해하기 어려운 내용으로 보일 수도 있습니다.

그래서 저는 이 글을 쓰기로 결심했습니다. 이제 몰랐던 분들에게 이것이 무엇인지 밝힐 때가 된 것 같아요 :-)



매러철 차트

앤드류스는 독자들에게 시장이 예측 가능하다는 것을 설득하는 것부터 시작합니다. 이를 위해 그는 다우존스 지수의 움직임을 20년 전에 예측한 매러철의 차트를 인용합니다. 해당 차트는 다음과 같습니다:

이 이미지의 예측은 개인용 컴퓨터가 등장하기 훨씬 전인 1933년에 더 나아가 신경망이라는 개념이 등장하기 훨씬 전에 이루어진 것입니다. 그럼에도 불구하고 이러한 예측은 존재하며 이는 우리 모두에게 충분한 상상력이나 좋은 선생님이 있다면 우리의 분석 방법도 그러한 예측 정확도에 가까워질 수 있다고 믿을 수 있는 기회를 제공합니다.

가장 흥미로운 부분은 이제 시작됩니다.





중앙선 및 평행선



따라서 시장은 예측 가능합니다. 어떤 룰을 따를 수 있나요? 많은 분석가들은 물리 법칙이 모든 진동 프로세스에 적용될 수 있다고 생각합니다. 예를 들어 앨런 앤드류스는 뉴턴의 제3법칙이 금융의 흐름에도 적용된다고 믿었습니다: "두 물체가 상호작용할 때 작용과 반작용의 힘은 절대값은 같고 방향은 반대입니다." 그는 이를 '액션'과 '리액션'이라고 부르며 이 방법이 제공하는 가능성을 과정 전반에 걸쳐 적극적으로 홍보했습니다. 제 생각에는 이 방법이 효과가 있는 것 같습니다.



자원이 한정되어 있고 누군가 이러한 자원(상품, 돈, 주식 등)을 필요로 하고 독점이 없다면 결과적으로 수요와 공급은 오랫동안 동적 평형을 이루고 이러한 자원의 가격은 특정 평균선을 중심으로 변동할 것입니다.

앤드류스는 이 원칙을 강의의 핵심으로 삼았습니다. 행동은 곧 반응입니다.



이 원칙은 예를 들어 중앙선을 사용하여 모델링할 수 있습니다. 아주 간단합니다. 세 개의 연속된 반전 지점(예: peak[0]-trough[1]-peak[2])을 취하고 가장 왼쪽 point [0]에서 [1]-[2] 거리의 중간을 통해 직선을 그립니다.

이 라인의 첫 번째 매개 변수는 기울기입니다. 선이 아래로 기울어지면 로컬 추세가 하락하고 반대로 선이 위로 기울어지면 로컬 추세가 상승하는 것입니다.



앤드류스는 이 선에 접근하면 가격이 반등하거나 돌파하여 갭을 형성할 가능성이 높다고 주장합니다. '평온한' 시장에서는 이는 대부분 그러하며 앤드류스가 리바운드를 계산할 때 명시한 80%라는 수치는 아마도 정당한 수치일 것입니다. Forex에서 가격은 위의 그림과 같이 빠르게 선에 도달한 후 종종 선에 따라 "미끄러지기" 시작합니다.

그러나 가격은 중앙선과 평행한 선으로 형성된 채널에 머무르는 것을 선호합니다(앤드류스의 차트에서는 MLH라고 표시되어 있습니다(여기서 "H"는 문자 모양과 같이 "평행"을 의미함). LMLH는 아래쪽 평행선이고 UMLH는 위쪽 평행선입니다. 가격이 피치포크의 중앙선(ML)에서 반전하면 "가장 가까운" MLH 방향으로 움직일 가능성이 높으며 다시 중앙선을 돌파하거나 반등할 것입니다. ML을 돌파하면 가장 가까운 목표가 추세를 따라 반대쪽 MLH 근처에 있을 가능성이 높습니다.



세 개의 선은 대부분의 트레이더가 사용하는 "세 개의 이빨 포크"를 형성합니다.

이 도구의 가장 잘 알려진 용도는 물론 채널 내에서 거래하는 것입니다. 가격이 MLH 선 사이에 있는 한 추세는 계속되고 작업은 추세 방향으로 만 진행됩니다. 가격이 채널 경계선이나 중앙선에 가까워지면 반전을 기대할 수 있습니다. 가격이 경계를 넘어 머물면 우리는 글로벌한 반전이 일어날 것으로 예상합니다. 예를 들어 위 이미지에서 돌파 후 두 번째 캔들(2009년 4월)이 위쪽으로 향했다면 매수 주문을 고려할 이유가 있었을 것입니다.

움직임을 제어하는 세 번째 방법은 소위 '슬라이딩 평행선(SH)'입니다. 가격이 MLH를 돌파했지만 "주요" 추세 방향으로 계속 미끄러지는 경우, 움직임에 접하는 ML과 평행한 선을 그려서 하나의 캔들만 이 선에 닿고 나머지는 모두 MLH 사이에 위치하도록 할 수 있습니다.

앤드류스는 이전 캔들의 중요한 가격(보통 최대 또는 최소 등 극단적인 지점)에 선을 긋는 것을 권장합니다. 이 선의 붕괴는 국지적인 반전 또는 추세의 변화를 나타낼 수도 있습니다.

이 구조를 사용하는 방법에는 최소 두 가지가 더 있습니다. 앤드류스는 이를 직접 언급하지는 않았지만 여러분은 차트의 대각선이 시간에 따른 가격 변동률의 선이라는 점을 고려한다면 레벨과 대략적인 반전 시간 측면에서 움직임의 경계를 예측해 볼 수 있습니다. 이렇게 하려면 수직과 수평으로 두 개의 선을 그립니다.

수직과 수평은 트레이더의 주요 질문에 대한 답변입니다: "가격이 지금과 같은 속도로 계속 움직인다면 결국 어디로 갈까요? 그리고 정확히 언제 돌아설 수 있을까요?" 이 선과 속도 선이 교차하는 지점(경사진 선)은 상당히 안정적인 미래의 반전 수준을 제공합니다. 그러나 정지 레벨을 잊지 마세요.



차트의 모든 임계점은 차트의 왼쪽(역사상 임계점)을 만드는 데 사용된 법칙을 따르는 한 시간이나 목적에 따라 다른 임계점이 어디에 위치하게 될지를 결정합니다. 이 글에서는 다른 옵션이 있을 수 있지만 우리는 피벗 포인트를 '임계점'으로 간주합니다.



가격 차트에서 이러한 일들은 초보자와 대규모 투자자 모두가 차트를 보고 있고 모두가 거의 같은 방식으로 해석하기 때문에 발생할 수 있습니다. 그러나 이는 태양 활동이나 조류 이동 차트에서도 동일한 패턴이 나타나는 이유를 설명하지 못합니다. 이는 마치 마법처럼 보입니다.

중요한 반전 이후 그려진 중앙선만을 사용하여 가격 경로를 추적해 보았습니다. 여기의 모든 ML 라인은 얇고 1픽셀 두께입니다. 각 ML의 쌍과 그 위에 놓인 선은 고유한 색상으로 강조 표시됩니다(예: 4ML 5-6은 짙은 녹색, 4ML 5-8은 노란색).

ML 자체의 오른쪽 끝도 특정 수준으로 표시됩니다(물론 시간을 나타냄). 시작 버텍스에서 십자선까지의 거리는 십자선에서 레벨까지의 거리와 같습니다. 더 이상의 계산은 수행되지 않았습니다.



두 개 이상의 연속된 중앙선이 같은 방향을 가리키면 추세가 매우 강하고 가격이 계속 매우 빠르게 움직일 것입니다.

가격이 중앙선에서 긴 그림자를 형성하며 급반등하거나 중앙선 ML 에 정확히 닿고 캔들이 ML보다 먼저 마감되면 가까운 시일 내에 글로벌 반전의 가능성이 매우 높습니다. 예를 들어 반전이 일어나는 것은 ML이 반대 방향으로 형성되고 MLH 선에서 가격이 반등하는 것으로 확인할 수 있습니다.

앤드류스는 가격이 ML에 도달하지 못하고 MLH를 돌파하지 못한다면 곧 글로벌 반전이 일어날 가능성이 높다고 주장합니다. 다음 ML에서 정확한 반등만이 이를 방지할 수 있으며 그러면 큰 반전이 반대 방향으로 나타날 것입니다. 하지만 저는 이 규칙이 언제나 맞는 것은 아니었습니다. 반드시 테스트해 보세요.









가장 가까운 피벗 포인트와 더 먼 피벗 포인트 모두에서 ML을 구축할 수 있으며 이 두 라인에 접근하면 가격이 반전되는 경우가 많습니다. 예를 들어 파란색 선은 2019년 초부터 입니다. 어쩌면 누군가에게는 마젠타 모델의 신호보다 더 중요한 신호가 될 수도 있습니다.







하고피안 규칙



가격이 중앙선에 도달하지 못하고 ML의 기울기와 반대 방향으로 MLH를 돌파한 경우 "시도했지만 목적지에 도달하지 못한" 영역의 극한을 기준으로 추세선을 그리는 것이 좋습니다.

앤드류스는 이 추세선이 깨지는 즉시 진입할 것을 권장합니다.





그러나 제 생각에는 이 상황은 단순히 가격이 보합권(또는 엘리엇의 용어를 사용한다면 조정 중)에 있다는 것을 의미한다고 다시 한 번 강조하고자 합니다. 가격은 종종 그러한 장소에서 글로벌 반전을 일으키므로 대부분의 경우 이러한 마크 업으로 보합이 종료되었는지 여부가 명확하지 않기 때문에 물론 매우 짧은 표시로 입력 할 수 있습니다. 또는 정지 레벨을 평평한 복도의 너비만큼 더 길게 만들 수도 있습니다.



그러나 가격이 여기서 실제로 반전되면 (횡보 후) 움직임이 매우 강력 할 가능성이 높으며 오랫동안 돌파 저점으로 돌아 가지 않을 수도 있습니다 (이전 섹션의 마지막 그림 참조). 가장 중요한 것은 횡보가 끝났다는 것을 제때에 결정하는 것입니다.

다음은 '목적지에 도달하지 못함'의 또 다른 상황입니다. 이것이 월별 차트의 스크린샷이라는 점을 고려하면 여기와 이전 그림의 상황은 모두 상당히 수익성이 있습니다. 그러나 제가 직접 거래했다면 예를 들어 2016년 저점 또는 "올바른" 피치포크 구성의 분석이 설득력이 있었을 때 매도를 위해 좀 더 구체적인 상황을 기다렸을 가능성이 큽니다.

반대로 다음 부분에는 모호하지 않은 항목이 있습니다. 가격은 자신있게 MLH를 돌파했고 그 전에는 거의 정확히 중앙선에 닿아 그 전에 매우 긴 첨탑을 형성했습니다. 또한 오랫동안 가운데 피치포크를 넘어가지 않고 피치포크의 꼭대기에서 움직였습니다. 매우 흥미로운 상황입니다!

첫 번째 캔들이 끝난 직후(브레이크 아웃 이후) 스톱 레벨을 손익분기점으로 이동합니다. 유일한 것은 여전히 가격이 몇 가지 중요한 수준을 통과하는 방법을 추적해야 한다는 것이지만 앤드류스 피치포크와 같은 도구를 마음대로 사용할 수있는 동안 추세의 힘 고려할 때 더 이상 어렵지 않습니다.





작은 피치포크



좋은 진입 지점을 결정하기 위해 추세선 대신 "작은" 피치포크를 사용할 수 있습니다.

일반적으로 피치포크는 삼각형의 밑면에 있는 캔들의 각 면에 5~7개의 캔들로 상당히 넓은 면적을 차지하며 종종 그 이상을 차지하기도 합니다.

"작은" 피치포크는 중앙선으로 나눈 부분에 양초 2~3개를 포함할 수 있으며 예를 들어 양초 하나를 "베이스"로 사용할 수 있습니다. 사실 이것은 더 작은 시간 간격의 추세일 뿐이며 대부분의 경우 거기에 표시하는 것이 더 편리합니다. 하지만 다음 마크업 표시를 구현하는 것을 막을 수 있는 사람은 없습니다:

빨간색 화살표로 표시된 캔들에는 여러 가지 요소가 모여 있습니다:

MLH 평행선 아래에서 마감했습니다,



가격이 중앙선에 닿았습니다,



이전 캔들의 터치 포인트는 다른 교차점과 마찬가지로 매우 강한 반전 수준인 크고 작은 평균의 교차점 과 일치합니다,

크고 작은 평균의 과 일치합니다, 터치 포인트 - 파란색 중앙선의 100% 수준입니다,



포인트 레벨 [1]이 터치 포인트 위에 있습니다,

캔들은 "내부 바"입니다. 내부 바는 가격이 경계를 돌파하여 갑자기 한 방향으로 갈 수 있기 때문에 거래의 트리거로 매우 자주 작동합니다 (이 예에서는 급격한 하락 가능성이 높습니다).



이 '구성'의 단점은 다음과 같습니다:

2016년의 범위 내에서 가격을 책정합니다,



지난 2년 동안은 하락세를 보였습니다,



따라서 전 세계적으로 상승 반전할 가능성이 높습니다. 그러나 표시는 이 반전이 언제 일어날지 밝히지 않습니다.



그러나 국지적으로 볼 때 이 표시는 하향 이동 가능성이 상당히 높은 것으로 보입니다.

결론: 매도는 가능하지만 목표를 명확하게 이해해야 합니다. 여러분은 "더 낮은" 시간 간격으로 검색하거나 다음과 같은 피치포크([1]ML[2]-[3])를 만들 수 있습니다. 여기서 포인트 [3]은 명확하게 표시되어 있지 않지만 이미 형성되어 있습니다 - 10월 바의 고점(왼쪽 화살표 옆의 검은색 캔들)

예를 들어 11월 바의 저점(화살표로 표시)이 무너졌을 때 여러분은 매도할 수 있습니다. 또는 다음 캔들(12월)이 그려지는 시점에 거래에 진입하거나 더 낮은 시간 간격으로 진입 시점을 찾을 수도 있습니다. 스톱 레벨은 10월 캔들 고점 위 어딘가에 설정됩니다. 예를 들어 여기에 표시되지 않은 중앙선의 교차(2 ML 3-Arrow)나 트레일링 스탑을 통해 종료할 수 있습니다.



화살표가 표시된 순간에 (특정 기간 동안) 큰 하락 추세를 기대하지 마십시오.. 이 차트가 월간 차트임을 감안하면 검은색 캔들 2개로 총 1000포인트(3자리 차트에서는 10,000포인트)의 수익이 발생했습니다. 만약 우리가 이러한 움직임의 90 % 이상을 따라갈 수 있다면 (새로운 달이 시작될 때 진입 할 경우 가능합니다) 결과는 만족 스럽다고 할 수 있습니다.





쉬프 피치포크



중앙값이 움직임을 충분히 정확하게 설명하지 못하는 경우가 있습니다. 예를 들어 가격이 MLH 상위선을 따라 움직이면서 중앙선에 어떤 식으로든 닿지 않거나 구성된 채널을 넘어가지만 ML로 표시된 방향으로 계속 이동하는 경우입니다. 이 시간 간격을 고려하면 이 추세가 "약한"것으로 분명히 볼 수 있지만 기존의 직선 구조로는 이를 측정 할 수 없는 것이었으며 아직 새로운 피치포크를 만들 근거가 없습니다. 그리고 아직 탑이 형성되지 않았습니다.



이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 ML보다 더 정확하게 주어진 움직임을 설명하는 라인들을 찾는 것입니다. 예를 들어 첫 번째 점을 [0]-[1] 간격의 가운데로 수직으로 이동하여 중앙선의 기울기를 줄일 수 있습니다.

이 경우 움직임이 이미 더 제어된 것처럼 보이며 우리는 횡보의 움직임을 다루고 있다는 점에서 예측을 시도할 수 있습니다.

이러한 구조를 쉬프 피치포크라고 합니다.

물론 너무 가파른 움직임도 같은 방식으로 측정할 수 있습니다:

이 경우 첫 번째 지점을 이동하면 바운스 지점을 더 정확하게 표시할 수 있으므로 이전의 진입을 찾을 수 있습니다.





수정된 쉬프 피치포크



피치포크의 시작 부분을 [0]-[1] 간격의 가운데로 수평으로 이동하면 "수정된" 쉬프 피치포크가 됩니다. 이런 방법이 횡보의 상태에서 움직임을 더 정확하게 묘사하는 경우가 많습니다. 또한 더 명확한 바운스 포인트를 제공합니다.



이러한 피치포크는 [0]-[1] 영역의 바의 수가 [1]-[2]보다 훨씬 많을 때 종종 유용합니다.





"표준"과 "수정 된" 두 옵션이 모두 작동한다는 것은 분명하지만 주어진 경우에는 주황색 줄무늬로 대상을 보는 것이 더 편리한 것 같습니다.



경고 라인





이전 섹션의 그림에서 100.0 레이블이 있는 점선을 볼 수 있습니다. 앤드류스는 이를 '경고 라인'이라고 부릅니다. 이는 마찬가지로 작용-반작용의 원리를 반영한 것입니다: "작용과 반잔용은 동등하고 반대입니다." 일정 거리를 이동한 후에는 가격이 돌아서서 '중앙선'으로 이동하는 경향이 있습니다. 가격이 중앙선에서 반등하여 MLH를 돌파 했다면 그리고 이미 통과한 거리 만큼을 이동하려고 하면 이 "경고" 선에 도달해야 합니다. 그런 다음 돌아서서 이를 "중앙값"으로 사용하여 MLH로 돌아갑니다. 메인 피치포크가 아래로 "이동"한 것으로 보입니다. 가장 가까운 시간 동안(물론 주어진 기간 동안) 이 "이동된" 채널에서 움직임이 이루어집니다.



MetaTrader 5에 이 기능이 추가되어 정말 마음에 듭니다. MetaTrader 4에서는 이러한 라인은 수동으로만 만들 수 있었습니다. 이는 불편하고 시간이 많이 걸리는 일이었습니다.

아래 그림에서는 이전 섹션에서 수정한 쉬프 피치포크가 그려진 후 다음 기간 동안 이전 섹션에서와 동일한 EUR 차트를 계속 그렸습니다. 기존의 피치포크가 추가되었습니다.







1월 27일 EUR은 연보라색 피치포크의 경계를 넘어섰지만 주황색 저항선을 돌파하는 데 실패하고 다시 하락세를 이어갔습니다.

일반적으로 가격은 경고 라인에서 여러 번 튀어 나갈 수 있으며 피치포크 내부의 어떤 극단보다 훨씬 더 멀리 추세를 따라 움직일 수 있습니다. 따라서 저 같은 경우 더 높은 시간 간격에서 추세가 보이면 가격이 더 낮은 간격에서 경고 라인을 돌파하지 않은 경우 포지션 방향을 변경하지 않으려고 할 것입니다. 반대로 경고 라인 돌파는 좋은 움직임을 의미할 수 있습니다. 저의 경우 돌파가 확실하다면 돌파 캔들 다음 캔들에 진입하거나 돌파 지점으로의 롤백에 진입할 가능성이 높습니다. 아마도 더 유익할 것입니다.

역방향(또는 "안쪽") 피치포크

갑작스러운 충동적인 움직임 이후에는 가격은 새로운 돌파를 찾기 전에 모아 집니다. 이러한 현상 설명하기 위해 "반전 (안쪽) 피치포크"를 사용할 수 있습니다. 이를 만들려면 삼각형의 세 점을 선택하고 정중앙선을 만들되, [1]-[2]가 아닌 [0]-[1]을 반으로 나눠야 합니다. 추세선은 중간 [0]-[1]과 점 [2]를 통과합니다.

이 경우 대부분은 가격의 움직임은 이 선의 안에서 평행하게 유지되며 지점 [1]을 통과하므로 일반적으로 채널 내부에 추가적인 경고 선이 표시됩니다. 이때 Fibo 채널 도구가 유용할 수 있습니다. 저는 이러한 채널의 내부 간격을 레벨 0.25, 0.5 및 0.75의 4 부분으로 나누는 것을 좋아합니다. 외부 레벨은 채널 폭의 0.5입니다.







'고전적인' 피치포크는 충동적인 움직임을 묘사하는 시도인 반면 '안쪽' 피치포크의 경우는 모든 종류의 깃발, 페넌트 등을 포함한 교정적인 움직임을 묘사하는 시도입니다.





액션-리액션 라인



의미 있는 직선과 평행한 선은 액션-리액션으로 사용할 수 있습니다. 즉 예를 들어 중간 선 [0] ML [1] [2]를 그려서 이 선에서 오른쪽 [-1] 지점까지의 거리를 설정할 수 있으며 이 선은 가격에 근접할 때 반전 선으로 작용할 가능성이 높으며 선의 방향이 아래쪽이면 하락 반전을 예상하고 그 반대의 경우도 마찬가지인 것으로 예상해야 합니다.



이러한 '기본' 라인은 ML뿐만 아니라 다른 많은 라인의 도움으로 구축할 수 있습니다. 예를 들어 Andrews는 다음 옵션을 사용할 것을 권장합니다:

0-3;

0-4;

반전 ML(이전 섹션에서);

다중 피벗 라인 - 3개 이상의 과거 피벗 포인트를 통과하는 라인입니다;

Gap-2;

이동 평균과 이에 의해 형성된 채널 라인;

명확하게 보이는 추세의 고점-저점 및 저점-최고점;

기타

이에 대해 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.





여러분은 나머지 줄을 확인할 수 있습니다.

저는 이동 평균을 '기준선'으로 사용하는 것을 좋아하지 않습니다.



액션-리액션 라인을 구성하는 알고리즘에 대해 다시 한 번 설명하겠습니다:

'기준선'을 선택하고 그립니다(위 목록 참조). 히스토리에서 반전 지점을 선택합니다(애니메이션에서 А로 표시됨). 표준 앤드류스 피치포크 도구의 첫 번째 점을 기준선의 시작점에 놓습니다. 선택한 역사적 극단에 두 번째 점을 놓습니다. 위쪽으로 향하는 라인들의 경우 일반적으로 위쪽 끝을 선택하는 것이 좋습니다.

피치포크의 세 번째 지점은 피치포크의 중앙선이 기준선과 일치하도록 설정합니다. 이렇게 구성된 피치포크의 경계에 접근하면 가격이 반전되거나 갭이 형성될 가능성이 높습니다.







풍요의 뿔 거래 방법

10°에서 80°까지 10° 간격으로 부채꼴로 선을 그리면 가격은 이 선을 '알아차리고', 이런 일이 발생하면 우리는 강력한 거래 신호를 확보할 수 있습니다.

이 규칙은 종이에서만 작동하는 것 같지만 이상하게도 전자 차트에서도 작동합니다. 스케일이 바뀌면 가격이 움직이는 선의 각도도 바뀌지만 그럼에도 불구하고 가격은 팬을 따라 꾸준히 계속 움직입니다.

애니메이션에서 4픽셀과 32픽셀 배율에서 가장 좋은 결과를 얻을 수 있지만 다른 배율에서도 상당히 적절한 결과를 얻을 수 있음을 알 수 있습니다.

이 줄무늬의 요점은 가격이 특정 범위 내에 머무르는 것을 선호하고 이전에 저항이 있었던 일부 선 뒤에서 완성되면 다음 선 또는 그 이상의 방향으로 갈 가능성이 있다는 것입니다.

앤드류스는 이를 이렇게 설명합니다:



가격이 급격히 상승하거나 하락하는 것을 발견하면 이는 일련의 10도 선을 그릴 수 있다는 신호입니다. 가격이 처음 두(가장 가파른) 선 내에 있으면 트레이더는 포지션이 커질 것이므로 걱정하지 않아도 됩니다. 가격이 20° 선을 넘으면 종종 30° 선으로 이동하고 이는 우리에게는 포지션에 추가할 수 있는 기회가 됩니다. 가격이 40° 선 내에 머무는 한 가격은 추세를 따라 더 움직일 가능성이 높습니다. 가격이 40° 선을 넘으면 급격한 추세 반전이 예상될 수 있습니다. 특히 이 교차점 이전에 또 다른 급등락이 있었다면 더욱 그럴 가능성이 높습니다.



당연히 쌍, 척도, 시간 간격 등으로 여러분만의 자체적인 통계를 수집하는 것이 좋습니다. 제 경우에는 가격 변동으로 상황을 평가하는 이 방법이 모든 구간에서 작동합니다.

부채의 선을 그릴 수 있는 스크립트는 아래에 첨부되어 있습니다. 차트에서 원하는 상단 또는 하단에 놓기만 하면 됩니다. 차트 상단에서 던지면 부채가 내려가고 하단에서 던지면 부채가 올라갑니다.







앤드류스가 해석한 다섯 가지 반전의 법칙 또는 파동

과정의 거의 마지막에 앤드류스는 피벗 포인트의 계산에 대해 설명합니다. 앤드류스는 엘리엇의 연구에 대해 알고 있었지만 엘리엇이 규칙을 충분히 정확하게 정의하지 않았다고 생각했습니다. 실제로는 다음과 같이 표시되어야 합니다:

0-4 선을 돌파한 후에는 여러분은 일반적으로 조치를 취하기 전에 최소 5개의 피벗 포인트를 세어볼 수 있습니다.

이것은 명확하게 들리지 않습니다. 차트를 살펴보겠습니다.





따라서 이전 추세의 0-4 선이 깨졌으며 이는 커다란 하락의 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 이제 피벗의 수를 세기 시작할 수 있습니다. 원하는 수익 규모에 해당하는 피벗에만 관심을 가져야 합니다. 즉 각 피벗의 크기는 이전 추세의 포인트를 만든 움직임에 거의 비례해야 합니다.

상황이 어떻게 전개되는지 살펴보겠습니다:



0-4 선이 깨졌음에도 불구하고 가격은 계속 하락했습니다(아마도 스톱 레벨에 도달했을 것입니다).

별거 아닙니다...

우리는 포인트 2에서 다시 진입할 수 있습니다(4 ML 5-1이 형성되면 04와 거의 일치하므로 새로운 추세의 포인트 2가 반등할 것입니다). 당연히 우리가 새로운 (작은) 트렌드 1위에 작은 피치포크를 만드는 것을 막을 수 있는 사람은 아무도 없습니다.

그러나 0-4 선이 붕괴 된 후 가격이 돌아서지 않은 상황은 현재 시장에서 횡보가 시작되고 있음을 나타냅니다. 따라서 장기적인 추세에 초점을 맞추고 있다면 피벗 카운트를 시작할 수 있습니다. 이 '파동'은 시간과 진폭 모두에서 '주 파동'보다 작습니다. 그런 다음 새로운 포인트 5를 기다리기만 하면 됩니다. 가격은 이로부터 돌아서서 급락할 수도 있지만 실제로는 단순히 보합세를 완성했습니다. 우리는 "A", "B", "C" 피크를 추가하고 3-b 선의 돌파 지점에 진입할 수 있습니다. 이 경우 이 접근 방식이 더 안정적이고 트레이더가 추가 손실을 방지할 수 있을 것입니다.





확장 피벗



가격이 이러한 포메이션을 형성하는 경우 길거나 매우 빠른 추세 후 1 지점에서 반전이 나타나면 2 지점이 1 아래에 나타나고 3 지점이 1보다 높고 4 지점이 2보다 낮고 마지막으로 5 지점이 3보다 높으면 이 포메이션을 확장 피벗 (EP)이라고 부릅니다. 반전은 일반적으로 '세 개의 봉우리'에서 '두 개의 봉우리'로 진행되며 대부분 매우 빠르고 멀리 진행됩니다. 이런 경우에 저는 보통 마지막 추세에 작은 피치포크를 그려서 5번 지점까지의 움직임과 반대 방향으로 꺾인 직후에 바로 진입합니다.

이 그림에서는 3과 5 사이에 또 다른 피벗이 있습니다. 3보다 낮은 것으로 판명되었지만 5는 모든 기대치를 충족했습니다. 이것이 제가 이런 식으로 선들을 그은 이유입니다...

만약 여러분이 0-4 돌파 규칙을 사용하면 계산할 때 동일한 마법의 비율이 다시 나타나므로 (5 또는 8 피벗, 여러 번 반복 가능) 실버 항목이 2 월 3 일 (더 정확하게는 2 월 4 일 오픈 후)에 거의 필수라고 말할 수 있습니다. 또는 더 좋은 방법은 버텍스를 계산하고(다행히도 피치포크는 이를 위한 많은 기회를 제공합니다) 거기에 짧은 스탑 레벨로 "슬리핑" 주문을 넣는 것입니다. 만약 트리거 되었다면 2월 3일까지 이미 상당한 수익이 발생했을 것입니다.

여러분이 이 패턴을 인식할 수 있다면 거래에서 수익 확률이 크게 높아질 것입니다.







결론

이 문서에서 설명하는 모든 차트 분석 방법은 효율성 면에서 동일합니다. 이 중 어떤 것이든 가격이 이전에 걸어온 길을 면밀히 살펴보면 특정 시점에 가격이 어떻게 움직일지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 적절한 시점에 가격이 어느 정도 될지 대략적으로도 알 수 있습니다. 하지만 이 두 가지를 조합하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 제 생각에는 이 모두 시도해 볼 가치가 있으며 여러분은 더 좋아하는 것을 정할 수 있습니다..



앤드류스는 트레이더가 처음에는 중앙선만 이용해 트레이딩하는 방법을 배울 것을 권장합니다.

이 트레이딩을 완전히 익히고 두 계약의 "페이퍼" 트레이딩 수익이 100%(아마도 연간)를 초과하면 트레이더는 액션-리액션 방식을 사용한 트레이딩으로 전환할 수 있습니다.

이후에는 트레이더는 앤드류스의 새로운 지식(부채, 숫자 세기 등)을 배울 수 있습니다.

결과적으로 추가 지표는 필요하지 않습니다. 이 시스템은 명확한 일정과 매우 정확한 진입과 청산을 하게 돕습니다. 이동평균이나 RSI에 익숙한 분이라면 피치포크와 이를 매끄럽게 결합하는 것도 가능합니다. 신중하게 결정해야 합니다.



무료 트레이딩 전략, 스마트 프로그램, 높은 변동성, 마진 거래에 대한 엄청난 레버리지 가능성, 복잡한 전략을 가상으로 테스트할 수 있는 인터넷 시대에 트레이더가 "숙제"를 완전히 완료하고 통계를 수집하며 선택한 시스템을 엄격하게 따른다면 수익의 현실은 더욱 분명해집니다.



우리는 테스터를 사용하여 여기에 제시된 자료를 기반으로 우리만의 자체 시스템을 구축할 수 있습니다. 직선을 사용한 패턴으로 거래하는 여러 Expert Advisor가 있습니다. 또한 우리는 서로 소통할 수 있는 충분한 능력을 갖추고 있습니다.



우리에게 완벽하게 맞는 정확한 진입과 청을 제공하는 자체 시스템이 있다면 세상은 아마 달라질 것입니다.

앤드류스 피치포크는 추세, 진입-청산 레벨, 거래 시간을 정확하게 결정하기 때문에 이러한 시스템이 될 수 있습니다.



언제나 그렇듯이 현명하게 거래하고 수익을 얻으세요.

