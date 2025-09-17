クォートセクション
通貨 / TSM
TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd

268.56 USD 5.84 (2.22%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TSMの今日の為替レートは、2.22%変化しました。日中、通貨は1あたり257.99の安値と270.51の高値で取引されました。

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
257.99 270.51
1年のレンジ
134.25 270.51
以前の終値
262.72
始値
257.99
買値
268.56
買値
268.86
安値
257.99
高値
270.51
出来高
34.008 K
1日の変化
2.22%
1ヶ月の変化
18.93%
6ヶ月の変化
61.40%
1年の変化
52.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K