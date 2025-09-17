通貨 / TSM
TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
268.56 USD 5.84 (2.22%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TSMの今日の為替レートは、2.22%変化しました。日中、通貨は1あたり257.99の安値と270.51の高値で取引されました。
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
257.99 270.51
1年のレンジ
134.25 270.51
- 以前の終値
- 262.72
- 始値
- 257.99
- 買値
- 268.56
- 買値
- 268.86
- 安値
- 257.99
- 高値
- 270.51
- 出来高
- 34.008 K
- 1日の変化
- 2.22%
- 1ヶ月の変化
- 18.93%
- 6ヶ月の変化
- 61.40%
- 1年の変化
- 52.81%
