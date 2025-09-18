KurseKategorien
Währungen / TSM
Zurück zum Aktien

TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd

268.56 USD 5.84 (2.22%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TSM hat sich für heute um 2.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 257.99 bis zu einem Hoch von 270.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TSM News

Tagesspanne
257.99 270.51
Jahresspanne
134.25 270.51
Vorheriger Schlusskurs
262.72
Eröffnung
257.99
Bid
268.56
Ask
268.86
Tief
257.99
Hoch
270.51
Volumen
34.008 K
Tagesänderung
2.22%
Monatsänderung
18.93%
6-Monatsänderung
61.40%
Jahresänderung
52.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K