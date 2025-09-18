Währungen / TSM
TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
268.56 USD 5.84 (2.22%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TSM hat sich für heute um 2.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 257.99 bis zu einem Hoch von 270.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TSM News
- KI-Nachfrage: Morgan Stanley stuft Globalwafers auf "Overweight" hoch
- Globalwafers stock rating upgraded by Morgan Stanley on AI demand
- Citi sees little upside for Intel, downgrades stock after Nvidia partnership
- Intel’s Nvidia deal expected to be a mixed blessing for Asian chipmakers
- Intel Is A Near-Term Hold, Taiwan Semiconductor Is Long-Term Buy
- Emcor Stock, Hims & Hers, SiTime Among New Stocks On IBD Watchlists
- Intel–NVIDIA partnership: What does it mean for semi equipment suppliers?
- How Intel’s Nvidia deal could help Intel’s next generation of chip manufacturing
- Nvidia Invests In Intel As Two Collaborate On Chip Development
- TSMC (TSM) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Nvidia stock rises as DA Davidson reiterates Buy rating on Intel deal
- TSMC Rallies: Still Too Cheap For Such Relentless Value Creation (NYSE:TSM)
- Nvidia And Intel: Beauty And The Beast Team Up (NASDAQ:NVDA)
- Implications Of The $5 Billion Nvidia Stake In Intel (NASDAQ:NVDA)
- Intel–Nvidia pact leaves these stocks behind
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- Instant View: Nvidia’s $5 billion bet on Intel
- Billionaire Stanley Druckenmiller Sold Palantir Stock and Is Piling Into This Specialized AI Chipmaker Instead
- Taiwan Semiconductor stock falls after Intel-Nvidia partnership announcement
- Taiwan Semiconductor: Huatai hebt Kursziel auf 320 US-Dollar an
- Taiwan Semi stock price target raised to $320 from $300 at Huatai
- Nvidia bets big on Intel with $5 billion stake and chip partnership
- AI Spending Could Soar 500%: 3 Brilliant AI Stocks to Buy (Hint: Not Nvidia)
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
Tagesspanne
257.99 270.51
Jahresspanne
134.25 270.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 262.72
- Eröffnung
- 257.99
- Bid
- 268.56
- Ask
- 268.86
- Tief
- 257.99
- Hoch
- 270.51
- Volumen
- 34.008 K
- Tagesänderung
- 2.22%
- Monatsänderung
- 18.93%
- 6-Monatsänderung
- 61.40%
- Jahresänderung
- 52.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K