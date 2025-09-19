통화 / TSM
TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
264.84 USD 3.72 (1.39%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TSM 환율이 오늘 -1.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 262.81이고 고가는 266.56이었습니다.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
262.81 266.56
년간 변동
134.25 270.51
- 이전 종가
- 268.56
- 시가
- 265.81
- Bid
- 264.84
- Ask
- 265.14
- 저가
- 262.81
- 고가
- 266.56
- 볼륨
- 23.346 K
- 일일 변동
- -1.39%
- 월 변동
- 17.28%
- 6개월 변동
- 59.17%
- 년간 변동율
- 50.69%
