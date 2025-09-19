Devises / TSM
TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
264.84 USD 3.72 (1.39%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TSM a changé de -1.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 262.81 et à un maximum de 266.56.
Suivez la dynamique Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TSM Nouvelles
Range quotidien
262.81 266.56
Range Annuel
134.25 270.51
- Clôture Précédente
- 268.56
- Ouverture
- 265.81
- Bid
- 264.84
- Ask
- 265.14
- Plus Bas
- 262.81
- Plus Haut
- 266.56
- Volume
- 23.346 K
- Changement quotidien
- -1.39%
- Changement Mensuel
- 17.28%
- Changement à 6 Mois
- 59.17%
- Changement Annuel
- 50.69%
20 septembre, samedi