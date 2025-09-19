CotationsSections
Devises / TSM
Retour à Actions

TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd

264.84 USD 3.72 (1.39%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TSM a changé de -1.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 262.81 et à un maximum de 266.56.

Suivez la dynamique Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TSM Nouvelles

Range quotidien
262.81 266.56
Range Annuel
134.25 270.51
Clôture Précédente
268.56
Ouverture
265.81
Bid
264.84
Ask
265.14
Plus Bas
262.81
Plus Haut
266.56
Volume
23.346 K
Changement quotidien
-1.39%
Changement Mensuel
17.28%
Changement à 6 Mois
59.17%
Changement Annuel
50.69%
20 septembre, samedi