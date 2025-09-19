FiyatlarBölümler
TSM
TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd

264.84 USD 3.72 (1.39%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TSM fiyatı bugün -1.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 262.81 ve Yüksek fiyatı olarak 266.56 aralığında işlem gördü.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
262.81 266.56
Yıllık aralık
134.25 270.51
Önceki kapanış
268.56
Açılış
265.81
Satış
264.84
Alış
265.14
Düşük
262.81
Yüksek
266.56
Hacim
23.346 K
Günlük değişim
-1.39%
Aylık değişim
17.28%
6 aylık değişim
59.17%
Yıllık değişim
50.69%
