Dövizler / TSM
TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
264.84 USD 3.72 (1.39%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TSM fiyatı bugün -1.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 262.81 ve Yüksek fiyatı olarak 266.56 aralığında işlem gördü.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TSM haberleri
Günlük aralık
262.81 266.56
Yıllık aralık
134.25 270.51
- Önceki kapanış
- 268.56
- Açılış
- 265.81
- Satış
- 264.84
- Alış
- 265.14
- Düşük
- 262.81
- Yüksek
- 266.56
- Hacim
- 23.346 K
- Günlük değişim
- -1.39%
- Aylık değişim
- 17.28%
- 6 aylık değişim
- 59.17%
- Yıllık değişim
- 50.69%
21 Eylül, Pazar