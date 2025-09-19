Valute / TSM
TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
264.84 USD 3.72 (1.39%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TSM ha avuto una variazione del -1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 262.81 e ad un massimo di 266.56.
Segui le dinamiche di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
262.81 266.56
Intervallo Annuale
134.25 270.51
- Chiusura Precedente
- 268.56
- Apertura
- 265.81
- Bid
- 264.84
- Ask
- 265.14
- Minimo
- 262.81
- Massimo
- 266.56
- Volume
- 23.346 K
- Variazione giornaliera
- -1.39%
- Variazione Mensile
- 17.28%
- Variazione Semestrale
- 59.17%
- Variazione Annuale
- 50.69%
20 settembre, sabato