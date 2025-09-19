QuotazioniSezioni
Valute / TSM
Tornare a Azioni

TSM: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd

264.84 USD 3.72 (1.39%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TSM ha avuto una variazione del -1.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 262.81 e ad un massimo di 266.56.

Segui le dinamiche di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TSM News

Intervallo Giornaliero
262.81 266.56
Intervallo Annuale
134.25 270.51
Chiusura Precedente
268.56
Apertura
265.81
Bid
264.84
Ask
265.14
Minimo
262.81
Massimo
266.56
Volume
23.346 K
Variazione giornaliera
-1.39%
Variazione Mensile
17.28%
Variazione Semestrale
59.17%
Variazione Annuale
50.69%
20 settembre, sabato