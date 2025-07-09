- 概要
SCHG: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
SCHGの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり32.24の安値と32.42の高値で取引されました。
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SCHG株の現在の価格は？
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFの株価は本日32.33です。32.24 - 32.42内で取引され、前日の終値は32.32、取引量は4436に達しました。SCHGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFの株は配当を出しますか？
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFの現在の価格は32.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.20%やUSDにも注目します。SCHGの動きはライブチャートで確認できます。
SCHG株を買う方法は？
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFの株は現在32.33で購入可能です。注文は通常32.33または32.63付近で行われ、4436や-0.03%が市場の動きを示します。SCHGの最新情報はライブチャートで確認できます。
SCHG株に投資する方法は？
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFへの投資では、年間の値幅21.37 - 32.63と現在の32.33を考慮します。注文は多くの場合32.33や32.63で行われる前に、1.92%や24.87%と比較されます。SCHGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFの株の最高値は？
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFの過去1年の最高値は32.63でした。21.37 - 32.63内で株価は大きく変動し、32.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFの株の最低値は？
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF(SCHG)の年間最安値は21.37でした。現在の32.33や21.37 - 32.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SCHGの動きはライブチャートで確認できます。
SCHGの株式分割はいつ行われましたか？
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.32、24.20%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 32.32
- 始値
- 32.34
- 買値
- 32.33
- 買値
- 32.63
- 安値
- 32.24
- 高値
- 32.42
- 出来高
- 4.436 K
- 1日の変化
- 0.03%
- 1ヶ月の変化
- 1.92%
- 6ヶ月の変化
- 24.87%
- 1年の変化
- 24.20%
- 実際
- 期待
- -4.625 M
- 前
- 3.524 M
- 実際
- 期待
- -0.310 M
- 前
- -0.703 M
- 実際
- 実際
- 4.613%
- 実際
- 前