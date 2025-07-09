クォートセクション
SCHG: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

32.33 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SCHGの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり32.24の安値と32.42の高値で取引されました。

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SCHG株の現在の価格は？

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFの株価は本日32.33です。32.24 - 32.42内で取引され、前日の終値は32.32、取引量は4436に達しました。SCHGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFの株は配当を出しますか？

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFの現在の価格は32.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.20%やUSDにも注目します。SCHGの動きはライブチャートで確認できます。

SCHG株を買う方法は？

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFの株は現在32.33で購入可能です。注文は通常32.33または32.63付近で行われ、4436や-0.03%が市場の動きを示します。SCHGの最新情報はライブチャートで確認できます。

SCHG株に投資する方法は？

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFへの投資では、年間の値幅21.37 - 32.63と現在の32.33を考慮します。注文は多くの場合32.33や32.63で行われる前に、1.92%や24.87%と比較されます。SCHGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFの株の最高値は？

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFの過去1年の最高値は32.63でした。21.37 - 32.63内で株価は大きく変動し、32.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFの株の最低値は？

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF(SCHG)の年間最安値は21.37でした。現在の32.33や21.37 - 32.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SCHGの動きはライブチャートで確認できます。

SCHGの株式分割はいつ行われましたか？

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.32、24.20%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.24 32.42
1年のレンジ
21.37 32.63
以前の終値
32.32
始値
32.34
買値
32.33
買値
32.63
安値
32.24
高値
32.42
出来高
4.436 K
1日の変化
0.03%
1ヶ月の変化
1.92%
6ヶ月の変化
24.87%
1年の変化
24.20%
