SCHG: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Le taux de change de SCHG a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.25 et à un maximum de 32.38.
Suivez la dynamique Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHG Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SCHG aujourd'hui ?
L'action Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF est cotée à 32.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 32.25 - 32.38, a clôturé hier à 32.32 et son volume d'échange a atteint 619. Le graphique en temps réel du cours de SCHG présente ces mises à jour.
L'action Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF est actuellement valorisé à 32.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 23.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SCHG.
Comment acheter des actions SCHG ?
Vous pouvez acheter des actions Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF au cours actuel de 32.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.27 ou de 32.57, le 619 et le -0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SCHG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SCHG ?
Investir dans Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.37 - 32.63 et le prix actuel 32.27. Beaucoup comparent 1.73% et 24.64% avant de passer des ordres à 32.27 ou 32.57. Consultez le graphique du cours de SCHG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF ?
Le cours le plus élevé de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF l'année dernière était 32.63. Au cours de 21.37 - 32.63, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.32 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF ?
Le cours le plus bas de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) sur l'année a été 21.37. Sa comparaison avec 32.27 et 21.37 - 32.63 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SCHG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SCHG a-t-elle été divisée ?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.32 et 23.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.32
- Ouverture
- 32.34
- Bid
- 32.27
- Ask
- 32.57
- Plus Bas
- 32.25
- Plus Haut
- 32.38
- Volume
- 619
- Changement quotidien
- -0.15%
- Changement Mensuel
- 1.73%
- Changement à 6 Mois
- 24.64%
- Changement Annuel
- 23.97%