SCHG: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Der Wechselkurs von SCHG hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.24 bis zu einem Hoch von 32.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SCHG News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SCHG heute?
Die Aktie von Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) notiert heute bei 32.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von 32.24 - 32.42 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.32 und das Handelsvolumen erreichte 4436. Das Live-Chart von SCHG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SCHG Dividenden?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF wird derzeit mit 32.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SCHG zu verfolgen.
Wie kaufe ich SCHG-Aktien?
Sie können Aktien von Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) zum aktuellen Kurs von 32.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.33 oder 32.63 platziert, während 4436 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SCHG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SCHG-Aktien?
Bei einer Investition in Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF müssen die jährliche Spanne 21.37 - 32.63 und der aktuelle Kurs 32.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.92% und 24.87%, bevor sie Orders zu 32.33 oder 32.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SCHG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF?
Der höchste Kurs von Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) im vergangenen Jahr lag bei 32.63. Innerhalb von 21.37 - 32.63 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) im Laufe des Jahres betrug 21.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.33 und der Spanne 21.37 - 32.63 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SCHG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SCHG statt?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.32 und 24.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.32
- Eröffnung
- 32.34
- Bid
- 32.33
- Ask
- 32.63
- Tief
- 32.24
- Hoch
- 32.42
- Volumen
- 4.436 K
- Tagesänderung
- 0.03%
- Monatsänderung
- 1.92%
- 6-Monatsänderung
- 24.87%
- Jahresänderung
- 24.20%
- Akt
-
- Erw
- -4.625 M
- Vorh
- 3.524 M
- Akt
-
- Erw
- -0.310 M
- Vorh
- -0.703 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.613%
- Akt
-
- Erw
- Vorh