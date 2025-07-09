- Panoramica
SCHG: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Il tasso di cambio SCHG ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.25 e ad un massimo di 32.38.
Segui le dinamiche di Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SCHG News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SCHG oggi?
Oggi le azioni Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF sono prezzate a 32.27. Viene scambiato all'interno di 32.25 - 32.38, la chiusura di ieri è stata 32.32 e il volume degli scambi ha raggiunto 619. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SCHG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF pagano dividendi?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF è attualmente valutato a 32.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 23.97% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SCHG.
Come acquistare azioni SCHG?
Puoi acquistare azioni Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF al prezzo attuale di 32.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.27 o 32.57, mentre 619 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SCHG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SCHG?
Investire in Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.37 - 32.63 e il prezzo attuale 32.27. Molti confrontano 1.73% e 24.64% prima di effettuare ordini su 32.27 o 32.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SCHG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF?
Il prezzo massimo di Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF nell'ultimo anno è stato 32.63. All'interno di 21.37 - 32.63, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.32 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF?
Il prezzo più basso di Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) nel corso dell'anno è stato 21.37. Confrontandolo con gli attuali 32.27 e 21.37 - 32.63 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SCHG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SCHG?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.32 e 23.97%.
- Chiusura Precedente
- 32.32
- Apertura
- 32.34
- Bid
- 32.27
- Ask
- 32.57
- Minimo
- 32.25
- Massimo
- 32.38
- Volume
- 619
- Variazione giornaliera
- -0.15%
- Variazione Mensile
- 1.73%
- Variazione Semestrale
- 24.64%
- Variazione Annuale
- 23.97%