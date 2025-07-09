QuotazioniSezioni
Valute / SCHG
SCHG: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

32.27 USD 0.05 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCHG ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.25 e ad un massimo di 32.38.

Segui le dinamiche di Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCHG News

Intervallo Giornaliero
32.25 32.38
Intervallo Annuale
21.37 32.63
Chiusura Precedente
32.32
Apertura
32.34
Bid
32.27
Ask
32.57
Minimo
32.25
Massimo
32.38
Volume
619
Variazione giornaliera
-0.15%
Variazione Mensile
1.73%
Variazione Semestrale
24.64%
Variazione Annuale
23.97%
