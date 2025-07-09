- Genel bakış
SCHG: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
SCHG fiyatı bugün 0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.24 ve Yüksek fiyatı olarak 32.39 aralığında işlem gördü.
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
SCHG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisse senedi 32.33 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 32.24 - 32.39 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 32.32 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1489 değerine ulaştı. SCHG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisse senedi şu anda 32.33 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 24.20% ve USD değerlerini izler. SCHG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SCHG hisse senedi nasıl alınır?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisselerini şu anki 32.33 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 32.33 ve Ask 32.63 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1489 ve günlük değişim oranı -0.03% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SCHG fiyat hareketlerini takip edin.
SCHG hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.37 - 32.63 ve mevcut fiyatı 32.33 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 32.33 veya Ask 32.63 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.92% ve 6 aylık değişim oranı 24.87% değerlerini karşılaştırır. SCHG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisse senedi yıllık olarak 32.63 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.37 - 32.63). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 32.32 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF performansını takip edin.
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.37 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 32.33 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.37 - 32.63 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SCHG fiyat hareketlerini izleyin.
SCHG hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 32.32 ve yıllık değişim oranı 24.20% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 32.32
- Açılış
- 32.34
- Satış
- 32.33
- Alış
- 32.63
- Düşük
- 32.24
- Yüksek
- 32.39
- Hacim
- 1.489 K
- Günlük değişim
- 0.03%
- Aylık değişim
- 1.92%
- 6 aylık değişim
- 24.87%
- Yıllık değişim
- 24.20%