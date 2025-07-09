SCHG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisse senedi 32.33 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 32.24 - 32.39 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 32.32 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1489 değerine ulaştı. SCHG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisse senedi şu anda 32.33 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 24.20% ve USD değerlerini izler. SCHG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SCHG hisse senedi nasıl alınır? Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisselerini şu anki 32.33 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 32.33 ve Ask 32.63 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1489 ve günlük değişim oranı -0.03% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SCHG fiyat hareketlerini takip edin.

SCHG hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.37 - 32.63 ve mevcut fiyatı 32.33 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 32.33 veya Ask 32.63 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.92% ve 6 aylık değişim oranı 24.87% değerlerini karşılaştırır. SCHG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisse senedi yıllık olarak 32.63 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.37 - 32.63). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 32.32 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF performansını takip edin.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.37 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 32.33 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.37 - 32.63 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SCHG fiyat hareketlerini izleyin.