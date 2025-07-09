- Panorámica
SCHG: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
El tipo de cambio de SCHG de hoy ha cambiado un 0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.24, mientras que el máximo ha alcanzado 32.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SCHG hoy?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) se evalúa hoy en 32.33. El instrumento se negocia dentro de 32.24 - 32.42; el cierre de ayer ha sido 32.32 y el volumen comercial ha alcanzado 4436. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SCHG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF se evalúa actualmente en 32.33. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 24.20% y USD. Monitoree los movimientos de SCHG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SCHG?
Puede comprar acciones de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) al precio actual de 32.33. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.33 o 32.63, mientras que 4436 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SCHG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SCHG?
Invertir en Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.37 - 32.63 y el precio actual 32.33. Muchos comparan 1.92% y 24.87% antes de colocar órdenes en 32.33 o 32.63. Estudie los cambios diarios de precios de SCHG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF?
El precio más alto de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) en el último año ha sido 32.63. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.37 - 32.63, una comparación con 32.32 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF?
El precio más bajo de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) para el año ha sido 21.37. La comparación con los actuales 32.33 y 21.37 - 32.63 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SCHG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SCHG?
En el pasado, Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.32 y 24.20% después de las acciones corporativas.
Cierres anteriores
- 32.32
Open
- 32.34
Bid
- 32.33
Ask
- 32.63
Low
- 32.24
High
- 32.42
Volumen
- 4.436 K
Cambio diario
- 0.03%
Cambio mensual
- 1.92%
Cambio a 6 meses
- 24.87%
Cambio anual
- 24.20%
- Act.
-
- Pronós.
- -4.625 M
- Prev.
- 3.524 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.310 M
- Prev.
- -0.703 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.613%