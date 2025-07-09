- Обзор рынка
SCHG: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Курс SCHG за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.24, а максимальная — 32.39.
Следите за динамикой Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SCHG
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SCHG сегодня?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) сегодня оценивается на уровне 32.33. Инструмент торгуется в пределах 32.24 - 32.39, вчерашнее закрытие составило 32.32, а торговый объем достиг 1489. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SCHG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF?
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 32.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.20% и USD. Отслеживайте движения SCHG на графике в реальном времени.
Как купить акции SCHG?
Вы можете купить акции Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) по текущей цене 32.33. Ордера обычно размещаются около 32.33 или 32.63, тогда как 1489 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SCHG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SCHG?
Инвестирование в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 21.37 - 32.63 и текущей цены 32.33. Многие сравнивают 1.92% и 24.87% перед размещением ордеров на 32.33 или 32.63. Изучайте ежедневные изменения цены SCHG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF?
Самая высокая цена Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) за последний год составила 32.63. Акции заметно колебались в пределах 21.37 - 32.63, сравнение с 32.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF?
Самая низкая цена Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) за год составила 21.37. Сравнение с текущими 32.33 и 21.37 - 32.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SCHG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SCHG?
В прошлом Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.32 и 24.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.32
- Open
- 32.34
- Bid
- 32.33
- Ask
- 32.63
- Low
- 32.24
- High
- 32.39
- Объем
- 1.489 K
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 1.92%
- 6-месячное изменение
- 24.87%
- Годовое изменение
- 24.20%