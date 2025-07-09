报价部分
货币 / SCHG
SCHG: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

32.33 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SCHG汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点32.24和高点32.39进行交易。

关注Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

SCHG股票今天的价格是多少？

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF股票今天的定价为32.33。它在32.24 - 32.39范围内交易，昨天的收盘价为32.32，交易量达到1489。SCHG的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF股票是否支付股息？

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF目前的价值为32.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.20%和USD。实时查看图表以跟踪SCHG走势。

如何购买SCHG股票？

您可以以32.33的当前价格购买Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF股票。订单通常设置在32.33或32.63附近，而1489和-0.03%显示市场活动。立即关注SCHG的实时图表更新。

如何投资SCHG股票？

投资Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF需要考虑年度范围21.37 - 32.63和当前价格32.33。许多人在以32.33或32.63下订单之前，会比较1.92%和。实时查看SCHG价格图表，了解每日变化。

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF的最高价格是32.63。在21.37 - 32.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF的绩效。

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF（SCHG）的最低价格为21.37。将其与当前的32.33和21.37 - 32.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SCHG股票是什么时候拆分的？

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.32和24.20%中可见。

日范围
32.24 32.39
年范围
21.37 32.63
前一天收盘价
32.32
开盘价
32.34
卖价
32.33
买价
32.63
最低价
32.24
最高价
32.39
交易量
1.489 K
日变化
0.03%
月变化
1.92%
6个月变化
24.87%
年变化
24.20%
