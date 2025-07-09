SCHG: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
今日SCHG汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点32.24和高点32.39进行交易。
关注Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SCHG新闻
常见问题解答
SCHG股票今天的价格是多少？
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF股票今天的定价为32.33。它在32.24 - 32.39范围内交易，昨天的收盘价为32.32，交易量达到1489。SCHG的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF股票是否支付股息？
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF目前的价值为32.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.20%和USD。实时查看图表以跟踪SCHG走势。
如何购买SCHG股票？
您可以以32.33的当前价格购买Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF股票。订单通常设置在32.33或32.63附近，而1489和-0.03%显示市场活动。立即关注SCHG的实时图表更新。
如何投资SCHG股票？
投资Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF需要考虑年度范围21.37 - 32.63和当前价格32.33。许多人在以32.33或32.63下订单之前，会比较1.92%和。实时查看SCHG价格图表，了解每日变化。
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF的最高价格是32.63。在21.37 - 32.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF的绩效。
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF（SCHG）的最低价格为21.37。将其与当前的32.33和21.37 - 32.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SCHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SCHG股票是什么时候拆分的？
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.32和24.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.32
- 开盘价
- 32.34
- 卖价
- 32.33
- 买价
- 32.63
- 最低价
- 32.24
- 最高价
- 32.39
- 交易量
- 1.489 K
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 1.92%
- 6个月变化
- 24.87%
- 年变化
- 24.20%