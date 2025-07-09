CotaçõesSeções
SCHG: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

32.33 USD 0.01 (0.03%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SCHG para hoje mudou para 0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.24 e o mais alto foi 32.39.

Veja a dinâmica do par de moedas Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SCHG hoje?

Hoje Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) está avaliado em 32.33. O instrumento é negociado dentro de 32.24 - 32.39, o fechamento de ontem foi 32.32, e o volume de negociação atingiu 1489. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SCHG em tempo real.

As ações de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF pagam dividendos?

Atualmente Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF está avaliado em 32.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.20% e USD. Monitore os movimentos de SCHG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SCHG?

Você pode comprar ações de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) pelo preço atual 32.33. Ordens geralmente são executadas perto de 32.33 ou 32.63, enquanto 1489 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SCHG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SCHG?

Investir em Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF envolve considerar a faixa anual 21.37 - 32.63 e o preço atual 32.33. Muitos comparam 1.92% e 24.87% antes de enviar ordens em 32.33 ou 32.63. Estude as mudanças diárias de preço de SCHG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF?

O maior preço de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) no último ano foi 32.63. As ações oscilaram bastante dentro de 21.37 - 32.63, e a comparação com 32.32 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF?

O menor preço de Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) no ano foi 21.37. A comparação com o preço atual 32.33 e 21.37 - 32.63 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SCHG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SCHG?

No passado Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.32 e 24.20% após os eventos corporativos.

Faixa diária
32.24 32.39
Faixa anual
21.37 32.63
Fechamento anterior
32.32
Open
32.34
Bid
32.33
Ask
32.63
Low
32.24
High
32.39
Volume
1.489 K
Mudança diária
0.03%
Mudança mensal
1.92%
Mudança de 6 meses
24.87%
Mudança anual
24.20%
