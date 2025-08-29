クォートセクション
通貨 / PDD
PDD: PDD Holdings Inc - American Depositary Shares

132.96 USD 1.90 (1.41%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PDDの今日の為替レートは、-1.41%変化しました。日中、通貨は1あたり132.45の安値と134.46の高値で取引されました。

PDD Holdings Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
132.45 134.46
1年のレンジ
87.11 155.66
以前の終値
134.86
始値
133.43
買値
132.96
買値
133.26
安値
132.45
高値
134.46
出来高
18.995 K
1日の変化
-1.41%
1ヶ月の変化
11.38%
6ヶ月の変化
11.94%
1年の変化
-0.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K