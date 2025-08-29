通貨 / PDD
PDD: PDD Holdings Inc - American Depositary Shares
132.96 USD 1.90 (1.41%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PDDの今日の為替レートは、-1.41%変化しました。日中、通貨は1あたり132.45の安値と134.46の高値で取引されました。
PDD Holdings Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PDD News
1日のレンジ
132.45 134.46
1年のレンジ
87.11 155.66
- 以前の終値
- 134.86
- 始値
- 133.43
- 買値
- 132.96
- 買値
- 133.26
- 安値
- 132.45
- 高値
- 134.46
- 出来高
- 18.995 K
- 1日の変化
- -1.41%
- 1ヶ月の変化
- 11.38%
- 6ヶ月の変化
- 11.94%
- 1年の変化
- -0.94%
