PDD: PDD Holdings Inc - American Depositary Shares

129.47 USD 3.49 (2.62%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PDD a changé de -2.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 129.01 et à un maximum de 134.10.

Suivez la dynamique PDD Holdings Inc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
129.01 134.10
Range Annuel
87.11 155.66
Clôture Précédente
132.96
Ouverture
133.93
Bid
129.47
Ask
129.77
Plus Bas
129.01
Plus Haut
134.10
Volume
28.866 K
Changement quotidien
-2.62%
Changement Mensuel
8.45%
Changement à 6 Mois
9.00%
Changement Annuel
-3.54%
