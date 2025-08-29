Devises / PDD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PDD: PDD Holdings Inc - American Depositary Shares
129.47 USD 3.49 (2.62%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PDD a changé de -2.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 129.01 et à un maximum de 134.10.
Suivez la dynamique PDD Holdings Inc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PDD Nouvelles
- Alibaba's AIDC Growth Nears Breakeven: A Path to Stronger Profits?
- JD vs. PDD: Which Chinese E-Commerce Stock is the Better Buy?
- Gemini Goes Bananas! Google Snatches the Top Spot from ChatGPT on App Store - TipRanks.com
- PDD vs. GLBE: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Is PDD Holdings Inc. Sponsored ADR (PDD) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Quick Profit In Chinese Stock Market Trade Based On Personality And Portfolio
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why PDD Holdings Inc. Sponsored ADR (PDD) is a Great Choice
- Is Alibaba's China E-Commerce Growth Durable Amid Margin Pressure?
- Here is What to Know Beyond Why PDD Holdings Inc. Sponsored ADR (PDD) is a Trending Stock
- Top China Tech Stocks Defying Persistent U.S.-China Trade Friction
- Bear of the Day: JD.com (JD)
- Analysis-China’s e-commerce companies are getting singed by a price war
- PDD Holdings: Outlook Gets Murkier For Shareholder Returns (NASDAQ:PDD)
- Zacks.com featured highlights include Halozyme Therapeutics, Phibro, Leidos and PDD Holdings
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- 4 PEG-Rated GARP Stocks That Offer Both Value and Growth
- Why JD.com's 9.74x P/E Ratio Doesn't Make it a Buy: 3 Red Flags
- PDD or GLBE: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- PDD Holdings: High Safety Margin (NASDAQ:PDD)
- Brokers Suggest Investing in PDD Holdings Inc. Sponsored ADR (PDD): Read This Before Placing a Bet
- PDD Rockets, ADI Strengthens, FMX Re-Rated, Parker Grows: Fundamental Shifts Signal New Market Momentum - PDD Holdings (NASDAQ:PDD)
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Is Trending Stock PDD Holdings Inc. Sponsored ADR (PDD) a Buy Now?
Range quotidien
129.01 134.10
Range Annuel
87.11 155.66
- Clôture Précédente
- 132.96
- Ouverture
- 133.93
- Bid
- 129.47
- Ask
- 129.77
- Plus Bas
- 129.01
- Plus Haut
- 134.10
- Volume
- 28.866 K
- Changement quotidien
- -2.62%
- Changement Mensuel
- 8.45%
- Changement à 6 Mois
- 9.00%
- Changement Annuel
- -3.54%
20 septembre, samedi