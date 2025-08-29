QuotazioniSezioni
Valute / PDD
Tornare a Azioni

PDD: PDD Holdings Inc - American Depositary Shares

129.47 USD 3.49 (2.62%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PDD ha avuto una variazione del -2.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 129.01 e ad un massimo di 134.10.

Segui le dinamiche di PDD Holdings Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PDD News

Intervallo Giornaliero
129.01 134.10
Intervallo Annuale
87.11 155.66
Chiusura Precedente
132.96
Apertura
133.93
Bid
129.47
Ask
129.77
Minimo
129.01
Massimo
134.10
Volume
28.866 K
Variazione giornaliera
-2.62%
Variazione Mensile
8.45%
Variazione Semestrale
9.00%
Variazione Annuale
-3.54%
20 settembre, sabato