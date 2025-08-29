Valute / PDD
PDD: PDD Holdings Inc - American Depositary Shares
129.47 USD 3.49 (2.62%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PDD ha avuto una variazione del -2.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 129.01 e ad un massimo di 134.10.
Segui le dinamiche di PDD Holdings Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PDD News
Intervallo Giornaliero
129.01 134.10
Intervallo Annuale
87.11 155.66
- Chiusura Precedente
- 132.96
- Apertura
- 133.93
- Bid
- 129.47
- Ask
- 129.77
- Minimo
- 129.01
- Massimo
- 134.10
- Volume
- 28.866 K
- Variazione giornaliera
- -2.62%
- Variazione Mensile
- 8.45%
- Variazione Semestrale
- 9.00%
- Variazione Annuale
- -3.54%
20 settembre, sabato